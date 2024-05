Reprezentativa masculină de handbal a României a ratat al optulea turneu final mondial la rând, după ce au cedat cu scorul de 29-20, la pauză 15-9, la Brno în fața Cehiei. În turul barajului de calificare, handbaliștii antrenați de George Buricea se impuseseră la Baia Mare cu scorul de 31-30.

România a pierdut cu Cehia, în deplasare, la scorul de 20-29, în returul barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial 2025. În tur, elevii lui George Buricea au câștigat la limită, cu scorul de 31-30. România nu a mai fost prezentă la un Campionat Mondial din 2011.

Prăbușirea României a fost și mai evidentă în partea a doua, românii ratând pe bandă rulantă, înscriind doar de patru ori în primele 15 minute ale părții a doua. Cehia s-a distanțat și la nouă goluri având un avantaj liniștitor, în timp ce românii s-au stins încet. Principalii marcatori ai partidei au fost Klima 9 goluri, Piroh 4, pentru Cehia, respectiv Drăgan 5, Nistor 4, pentru România.

Selecționerul George Buricea, care a debutat pe banca României în acest baraj de calificare, a încercat să explice într-un interviu pentru Federația Română de Handbal care sunt senzațiile după partida cedată duminică, când reprezentativa masculină a României a fost complet depășită.

„Sunt mâhnit, pentru că am făcut un meci extraordinar la Baia Mare. Într-adevăr trebuia să venim cu mai multe goluri în Cehia, dar unii jucători au fost copleșiți de miza meciului. Cehii au început foarte tare în apărare, apoi am cedat foarte ușor. Am avut extraordinar de multe ratări de unu la unu cu portarul (…) Păcat, mare păcat pentru că îmi puneam multe speranțe. Îmi pare rău că s-a terminat așa pentru că nu aceasta este diferența de valoare dintre cele două echipe, ea este mult mai mică, dar într-adevăr unii băieți au cedat psihic (…) Avem nevoie de timp, să fim mai mult timp împreună, să creștem juniori. Îmi pare rău, am un gust amar, pentru că am simțit că băieții aceștia își doresc. Domnul Sabate este de doi ani la naționala Cehiei și a apucat să-și impună un sistem. La mine e mai greu, sunt de puțin timp. Sincer, nu mă așteptam să cedăm atât de repede. Ne-au luat tare la început și am intrat în panică, am ratat 24 de aruncări, iar asta a fost istoria partidei (…) Jucătorii au nevoie de mai multe meciuri cu o astfel de miză. Cehii au experiența în astfel de partide. Asta este, nu trebuie să aruncăm cu pietre, trebuie foarte multă muncă la nivel de juniori și la nivel de seniori, mai multe acțiuni împreună. Nu poți implementa un sistem bătând din palme” ”, a transmis George Buricea.