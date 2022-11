În ultimul meci-test înainte de Campionatul European, naționala de handbal feminin a României a remizat cu Germania, scor 29-29.

În turneul de pregătire organizat în Ungaria, la Tatabanya, naționala de handbal feminin a României a pierdut cu Ungaria, scor 33-28 și a remizat cu Germania, scor 29-29, în ultimul meci de pregătire înaintea Campionatului European. Rezultatul este unul încurajator pentru echipa lui Florentin Pera, ținând cont că Germania formează o echipă națională puternică, pregătită de un antrenor valoros, Markus Gaugisch, de la Bietigheim. Elevele lui Florentin Pera au început bine şi a condus cu 5-3, pânî în min. 8, dar Germania a reuşit să întoarcă scorul şi să aibă 9-7, în min. 15 iş apoi 10-8 în min.18 pe tabelă, însă la pauză tricolorele au intrat în avantaj, 16-15, după ce a avut 14-12. În partea secundă, echipa antrenată de Florentin Pera a condus chiar la trei goluri, 25-22, 26-23, 27-24 şi 28-25, dar în cele din urmă a fost egalată de Germania, la golul 28. Germania a avut chiar şi şansa victoriei, însă scorul final a fost 29-29.

Diana Hosu a apărat două aruncări de la 7 metri, iar Yuliya Dumanska a apărat 10 şuturi. Goalkeeper-ul german Isabell Roch, care evoluează la SCM Râmnicu Vâlcea, a reuşit de asemenea o serie de parade excepționle.

Pentru echipa României au înscris Cristina Neagu 11 goluri, Bianca Bazaliu 6, Laura Pristăviţa 3. Golurile Germaniei au fost marcate de Alina Grijseels 8, Johanna Stockschlaeder 4, Emily Boelk 4.

Așa cum arătam, în urmă cu patru zile, România a pierdut partida cu Ungaria, scor 28-33, după ce la pauză elevele lui Florentin Pera au condus cu 17-15.

Echipa României va pleca joi spre Skopje, unde va disputa meciurile din grupa C preliminară: în 5 noiembrie cu Olanda, în 7 noiembrie cu Franţa şi în 9 noiembrie cu Macedonia de Nord.

România a participat la toate ediţiile Campionatului European cu o singură excepţie (2006), cel mai bun rezultat fiind medalia de bronz din 2010. La ediţia precedentă, din 2020, România s-a clasat pe locul 12

Căpitanul tricolorelor, Cristina Neagu, va începe competiţia europeană din postura de golgheter absolut, cu 264 de goluri de-a lungul ediţiilor la care a participat.

Antrenorul naționalei feminine de handbal, Florentin Pera, a declarat:

”Consider că meciul cu Germania a reprezentat o bună repetiție înaintea debutului la Campionatul European, un meci în care echipa noastră a avut o evoluție consistentă, având în vedere că, pe lângă absențele Elizei Buceschi, Lorenei Ostase, Alexandrei Dindiligan și Dianei Ciucă, ne-am confruntat cu alte probleme medicale pe parcursul jocului și anume la Laura Pristăvița, Sorina Grozav și Sonia Seraficeanu. Am fost nevoiți să găsim soluții pentru a oferi o replică cât mai bună puternicei echipe a Germaniei și vreau să le felicit pe fetele noastre pentru prestația pe care au avut-o în aceste condiții speciale, având meciul sub control pe tot parcursul jocului, iar evoluția de azi ne dă încredere în perspectivă. De asemenea, Cristina Neagu a avut un rol de playmaker pe care și l-a asumat cu succes, iar revenirea Crinei Pintea a fost de bun augur. Ne bucură faptul că am avut încă o jucătoare debutantă la echipa națională la doar 17 ani, Diana Lixăndroiu, după debutul Mihaelei Mihai în meciul cu Ungaria. Ne dorim să recuperăm cât mai repede jucătoarele pentru meciul cu Olanda.”