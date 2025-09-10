Reprezentativa României a remizat în Cipru, scor 2-2, fiind egalată după ce a condus cu 2-0 grație „dublei” lui Denis Drăguș. De acum, barajul devine unica șansă a „tricolorilor” de calificare la Campionatul Mondial.

România a deschis scorul repede, după ce Denis Drăguș a profitat de o gafă a apărării cipriote. La doar câteva minute după prima reușită, Drăguș a scăpat singur cu portarul și a făcut dubla cu o scăriță.

Ciprioții au devenit periculoși la 0-2 și au reușit să reducă din diferență prin golul lui Loizou, iar Dennis Man a ratat ocazia de a face 1-3 înainte de pauză. Cipru a egalat prin Charalampous pe fondul unui joc anemic al României, în urma unei faze la care apărarea a fost pe nicăieri.

România se află pe locul trei în Grupa H cu șapte puncte, în timp ce Austria și Bosnia au câte 12 puncte și se află pe primele două locuri.

Selecționerul a găsit mai multe motive pentru care România a fost egalată, deși a condus cu 2-0. A dat vina pe atitudinea jucătorilor, pe fundașii centrali, pe Dennis Man, care a ratat singur cu portarul , dar și pe arbitraj. Matej Jug a fost centralul partidei.

De asemenea, Mircea Lucescu a explicat și schimbările făcute în repriza a doua, după ce ciprioții au egalat.

„Trebuia să fie 3-0. Ușurința cu care am ajuns la finalizare ne-a făcut să ne relaxăm. Nu-mi explic cum a pătruns Kastanos printre 3-4 jucători. Asta i-a adus pe ei în joc. Cu curaj și dăruire, dar și multe faulturi, cu un arbitraj care nu ne-a mai lăsat să atacăm. Întorcea jocul împotriva noastră. Lucrurile au stat în felul ăsta.În prima repriză am făcut ce trebuia. În repriza a doua parcă le-au înghețat picioarele, mai ales fundașilor centrali. Le-a dat lor șansa să iasă la presing. E o lecție despre agresivitate. Dacă nu ai dorința de a câștiga duelurile directe, e greu de jucat. Am avut un început de meci excelent. Nu doar al treilea gol, unde trebuia să dribleze ușor portarul și să marcheze, dar am mai avut vreo 2-3 ocazii bune. Mai sunt meciuri de jucat. Au fost mult prea pătrunși de necesitatea de a învinge, iar când ne-am văzut cu 2-0, am cedat jocul la mijlocul terenului. Se mai joacă, aici pot pierde și Bosnia și Austria.Sorescu e mijlocaș ofensiv, a intrat și Miculescu, a mai intrat Tănase. Nu schimbările au determinat rezultatul, ci atitudinea”, a declarat Mircea Lucescu, la Prima TV.

Întrebat în conferința de presă dacă ar putea fi ultimul meci, Mircea Lucescu a spus:

,,Să nu discutăm în seara asta. Ce va fi mâine… Sunt foarte dezamăgit! Știu cum s-a pregătit acest meci și eram sigur că vom câștiga acest meci. Echipa națională trebuie să își continue activitatea, parcursul. Eu am făcut tot ce a fost posibil, astfel încât grupul să atace un turneu final. În rest, sunt alte aspecte despre care nu vreau să vorbesc. Să știți că Cipru poate să câștige orice meci la ce jucători au. Au fost împiedicați la Viena, au fost împiedicați de arbitraj în Bosnia. ”

Austria a trecut la limită de Bosnia, 2-1. Cele două echipe au câte 12 puncte, dar austriecii au un meci în minus față de celelalte echipe din grupă.