Tricolorii lui Mircea Lucescu au punctaj maxim în Liga Națiunilor. România a învins Lituania cu scorul de 2-1, iar după 4 etape elevii lui Lucescu au punctaj maxim: 12 puncte.

Elevii lui Mircea Lucescu au intrat greu în meci, iar lituanienii au profitat. Aceștia au deschis scorul în minutul 4. Lasickas a pătruns pe partea stângă și a centrat în careu. Mingea l-a lovit în mână pe Rațiu, iar arbitrul a dictat penalty. Decizia a fost confirmată după ce arbitrul a revăzut faza la marginea terenului, în ciuda protestelor venite din tabăra României.

Însă reprezentativa României a început să preia controlul partidei și au avansat spre poarta lui Gertmonas. Iar în minutul 18 a venit egalarea. Tot după un penalty, tot după un henț. La fel ca în meciul cu Cipru, același Răzvan Marin a executat lovitura de pedeapsă. Și a transformat fără emoții, restabilind egalitatea. S-a intrat cu 1-1 la pauză, după 45 de minute în care nu a părut că se întâlnesc prima și ultima clasată. În minutul 65, România a dat lovitura după o fază de contraatac senzațională, creată de Drăgușin și Man, și finalizată de Drăguș.

S-a terminat 2-1, iar elevii lui Mircea Lucescu și-au îndeplinit misiunea: 3 puncte și încă un pas spre câștigarea grupei.

Mircea Lucescu , selecționerul României, a oferit prima reacție după succesul din Lituania.

„Un meci dificil și datorită stării terenului. Am întâlnit o echipă care își juca ultima șansă de a rămâne în această Ligă. Am plecat cu un handicap care ne-a făcut să fim mai precauți în continuare. Nu știu dacă penalty-ul lor a fost valabil, inclusiv arbitrul a ezitat până s-a hotărât să-l dea. După aceea echipa a jucat bine, în prima repriză ne-am descurcat mai bine decât în a doua. E și normal ținând cont de faptul că acum trei zile am jucat la 30 de grade și am venit aici în condițiile astea, care au influențat randamentul jucătorilor. M-am temut de acest meci pentru că am văzut toate meciurile lor. Am avut câteva ezitări, dar sunt foarte mulțumit. A fost și presiunea acestui meci”, a declarat Mircea Lucescu, la Digi Sport.