Partida de pe Arena Națională generează un interes foarte mare din partea fanilor români. Peste 25.000 de bilete s-au vândut deja cu 11 zile înaintea meciului cu Austria.

Naționala României are parte de o susținere incredibilă chiar dacă rezultatele din campania de calificare la Campionatul Mondial din 2026 nu se ridică la nivelul așteptărilor. Până la ora meciului s-ar mai putea vinde peste 20.000 de bilete sau de ce nu, chiar să fie sold out și să se joace cu casa închisă.

În prezent, mai sunt disponibile bilete la categoriile 2,3 și 4. Prețul biletelor diferă în funcție de zona arenei în care sunt achiziționate. Pentru biletele de la inelul 3 al tribunelor, prețul este de 75 de lei, în timp ce prețul biletelor de la peluze este între 40 și 50 de lei.

Aceleași prețuri sunt și pentru amicalul cu Moldova, selecționata împotriva căreia va evolua cu trei zile înaintea duelului „de foc” cu austriecii. Pentru acest amical, fanii nu s-au îngrămădit să își achiziționeze bilete, astfel că mai sunt disponibile locuri și la categoria 1, la prețul de 100 lei, dar și la VIP, prețul fiind cuprins între 400 și 650 lei.

România ocupă abia locul 3, cu 7 puncte acumulate în 5 meciuri. Cu o victorie, se poate apropia la doar 2 puncte față de Austria, națională care are și un meci mai puțin. Doar primul loc obține biletele pentru Mondialul din SUA, Mexic și Canada. Locul 2 asigură prezența la baraj, acolo unde naționala e deja calificată, grație câștigării grupei din Nations League. Totuși, locul 2 din grupa H poate crește șansele ca „tricolorii” să aibă parte de un adversa mai facil în drumul spre Cupa Mondială.

În acest moment, Bosnia și Austria se află pe primele două locuri în grupă, cu 12 puncte, în vreme ce România ocupă poziția a 3-a, cu șapte puncte, urmată de Cipru (4 puncte) și San Marino (0 puncte). Patru dintre cele cinci echipe au câte cinci meciuri jucate, în vreme ce Austria a disputat până acum patru partide.

În luna noiembrie, România se va mai duela cu Bosnia și San Marino, în ultimele două partide din preliminariile Cupei Mondiale.