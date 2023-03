Meciul dintre România și Belarus are loc marți pe, Arena Națională. Selecționerul Eduard Iordănescu a susținut o conferință de presă, înainte de meciul cu Belarus, al doilea din preliminariile EURO 2024.

Antrenorul lotului national de fotbal , Eduard Iordănescu, a ținut o conferință de presă înaintea celui de-al doilea meci din preliminariile EURO 2024, în care a vorbit despre jucătorii care nu sunt la lot, printre care se numără și Andrei Ivan , și a avut un mesaj categoric pentru cei care s-au văitat că n-au fost selecționați.

„Iubesc talentul la anumiți jucători care nu sunt aici, dar le urăsc mentalitatea. Mesajul meu este următorul: «Dacă la cluburi, anumiți jucători au un anumit statut și cei de la club își permit să alinte un jucător, eu nu am timp să fac asta. Nu îmi permit luxul ca în 4 zile să alint un jucător pentru că nu mai am timp să-l aduc cu picioarele pe pământ. Așa că la lot vine cine o face cu toată puterea și cu mentalitatea corectă. Cine nu vine așa poate să fie talentat, poate să aibă valoare … Riscăm să-l lăsăm afară. E un mesaj pentru toată lumea, nu doar pentru Ivan. Andrei Ivan are foarte mult talent și are ușile deschise la națională. Dobre a avut ușa închisă? S-a hazardat când a spus ce a spus, dar faptele au depășit vorbele. S-a impus în Portugalia, e titular meci de meci în prima ligă și marchează. Nu mă interesează… Dar e important ca jucătorii să fie echilibrați și să nu fie egoiști. Sunt jucători importanți care puteau să fie aici dar nu sunt, nu doar Andrei Ivan. Voi vedea cum gestionez fiecare caz. Ivan trebuie să continue pe drumul bun din ultima perioadă”, a declarat Edi Iordănescu.

Selecționerul a dezvăluit că fotbaliștii săi resimt oboseala după revenirea din Andorra și a spus că anumiți jucători au acuzat accidentări ușoare după meci.

„E posibil să facem schimbări. E greu de spus câte. Mai avem o zi, urmează să avem antrenamentul oficial. Mâine, spre prânz, tragem linie și alegem o echipă de start. Avem și ceva probleme medicale. Nu sunt grave, dar sunt. Suntem foarte obosiți, suntem pe un fond de oboseală accentuată. Timpul a fost inamic foarte mare.

După jocul cu Andorra am mers la Lleida, am ajuns la 3 dimineața. Am dormit puțin, băieții nu au avut timp de odihnă. Ne-am trezit, am făcut antrenament și am fugit la aeroport. Am avut întârziere aproape două ore. Am ajuns acasă, am mâncat la ora 22.

E obositor. A fost o deplasare foarte grea. Provocarea cea mai mare e să recuperăm jucătorii din punct de vedere fizic”, a spus Edi Iordănescu la conferința de presă.

Primele două clasate se califică direct la turneul final din Germania. Alte trei locuri sunt stabilite prin intermediul play-off-ului din Liga Națiunilor