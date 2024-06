România a remizat fără glorie în fața Bulgariei, 0-0, în cel mai important meci amical dinainte de Campionatul European. În ciuda rezultatului, Edward Iordănescu consideră că a fost un test util. Acesta încearcă acum să-i liniștească pe fani, o bună parte dintre ei huiduind naționala, spunându-le că procesul a fost bun.

Pregătirile pentru Campionatul European continuă vineri, tot în Ghencea, când naționala României va da piept cu reprezentativa din Liechtenstein. ”Tricolorii” au remizat pe Ghencea, în primul joc de pregătire înainte de Campionatul European din Germania. Dennis Man a avut ocazia de a aduce victoria pentru selecționata lui Edi Iordănescu din penalty, în minutul 50, dar fotbalistul de la Parma a executat slab de la punctul cu var. În ciuda rezultatului, Edward Iordănescu consideră că a fost un test util. El încearcă să-i liniștească pe fani, o bună parte dintre ei huiduind naționala, spunându-le că procesul a fost bun.

„Încep cu mulțumiri pentru publicul de astăzi, venit alături de noi la o oră târzie, în mijlocul săptămânii. A fost un test util. Dacă ne uităm pe clasamentul calificărilor, la naționala Bulgariei nu vedem lucruri extraordinare, dar am studiat-o, știam că poate pune în dificultate adversarii care încearcă să controleze jocul. Știam că este o echipă arțăgoasă, organizată și care creează probleme. Referitor la noi, mi-aș fi dorit alt ritm, altă intensitate, să creăm mai mult, să avem mai multe situații, mai multă polivalență în joc. Cu toate astea, au fost 3 situații mari și un penalty ratat. La EURO nu vom avea mai mult de atât! Două-trei situații, trebuie să fim eficienți. Dacă o băgam în poartă, vorbeam despre alt rezultat, Bulgaria trebuia să se deschidă și lăsa alte spații. Una peste alta, este un test, domnilor, și trebuie să-l tratăm ca atare! Eu apelez totuși și trag un semnal de alarmă să analizăm din toate unghiurile. Ne-am adunat de mai bine de o săptămână, au fost decalaje mari între jucători la sosire, două săptămâni între anumiți jucători și a trebuit să uniformizăm pregătirea. Ne-am asumat că există riscul să nu avem prospețime, tonusul de joc dorit. Important va fi să-l avem în Germania. Toată lumea să înțeleagă că procesul este important. Avem tendința să analizăm jocul și rezultatul, dar procesul este important. Vă garantez că a fost unul bun, cu implicare totală! O să vedeți că de la joc la joc va fi mai bine. Jocul următor sunt sigur că va fi mai bine și am încredere că la primul joc de la EURO, cu Ucraina, va fi și mai bine”, a afirmat Iordănescu.

În conferința de presă, Edward Iordănescu a comentat huiduielile fanilor de la finalul amicalului cu Bulgaria: „Cum pot fi supărat pe un public care a venit la ora asta, în timpul săptămânii, să ne vadă jucând?”.

Selecționerul a lăsat de înțeles că are în continuare semne de întrebare cu privire la primul „11” pentru meciurile de la EURO. Nu lipsesc grijile după partida de astăzi, o parte dintre jucători acuzând lovituri pe parcursul serii.

„De-a lungul timpului am schimbat de la un joc la altul. Și astăzi am încercat. Am fi dorit ca după meciul cu Columbia să închidem orice fel de încercări, dar apar accidentări, probleme, și a trebuit să găsim soluții. Este foarte devreme să vorbim despre primul 11. Cu sinceritate vă spun că vor mai fi momente de analiză, antrenamente. Să nu uităm un lucru: România este la EURO după mult timp. Echipa națională a plecat de jos, s-a ridicat, a produs o performanță fantastică, ne-am calificat neînvinși, deci apelez la suporteri să aibă încredere, dar și puțină răbdare. Încercăm să-i recuperăm pe cei accidentați. Am reușit cu Deian, dar nu a fost în procesul de pregătire cu noi și nu am vrut să riscăm. Pe Denis sunt încrezător că-l putem recupera, Burcă este în proces de recuperare și face pași accentuați. Să vedem cu cei de astăzi, să sperăm că nu este nimic grav cu Adi Rus, să vedem la Răzvan Marin, Nicolae Stanciu a avut ceva probleme cu o contuzie. Eu sunt sigur că pe măsură ce ne apropiem de primul meci vom fi în formulă completă”, a afirmat Iordănescu.