Federația Română de Fotbal a anunțat pe pagina oficială de socializare că meciul amical dintre România și Canada, de pe 5 septembrie, se va desfășura pe Arena Națională din București.

România va juca un singur meci oficial în următoarea perioadă, dedicată preliminariilor Cupei Mondiale din 2026, cel cu Cipru din deplasare, programat pe 9 septembrie. Cu 4 zile înaintea acelei partide cruciale pentru tricolori, naționala lui Mircea Lucescu va disputa un amical împotriva Canadei, o adversară pe care România nu a mai întâlnit-o niciodată.

Federația Română de Fotbal a anunțat că meciul de pregătire va avea loc pe Arena Națională din București, iar biletele au fost puse în vânzare .

România a disputat 4 din cele 8 meciuri din preliminariile Campionatului Mondial din SUA, Mexic și Canada și a câștigat numai două dintre ele (5-1 în San Marino și 2-0 acasă cu Cipru). Eșecurile cu Bosnia (0-1, acasă) și Austria (1-2, în deplasare) atârnă greu pentru tricolori, care se află abia pe locul 3 în grupa H, deși Bosnia are cu un meci în minus, iar Austria chiar două în minus.

Ca atare, prima reprezentativă are nevoie de un parcurs perfect în acest final de an pentru a mai spera la calificarea directă la turneul final. Chiar și în cazul unor victorii pe linie în ultimele 4 meciuri ar fi nevoie de un joc favorabil al rezultatelor pentru ca România să câștige grupa, astfel că participarea la barajul din primăvara anului viitor e un scenariu mai plauzibil. În proporție mare, România are asigurat locul la baraj, chiar dacă nu va termina nici măcar pe locul 2 în grupa din preliminarii, datorită rezultatelor obținute la ediția precedentă în Liga Națiunilor.

Mircea Lucescu va avea de gestionat o situație dificilă în perioada următoare, deoarece fotbaliștii români sunt în momente delicate. Drăgușin este, în continuare, accidentat și îi va lua ceva timp să-și reintre în formă, iar oameni ca Răzvan Marin, Valentin Mihăilă sau Dennis Man au schimbat echipele, ultimul semnând cu PSV Eindhoven. În plus, campioana FCSB, care este echipa ce dă de regulă cei mai mulți jucători la națională, este într-o formă slabă în acest start de sezon.

Totuși, România ar trebui să ia 3 puncte din duelul cu Cipru chiar și fără să fie la 100%, iar până la meciurile decisive cu Austria și Bosnia din octombrie și noiembrie ar mai fi timp ca toți jucătorii să ajungă la capacitate maximă.

Programul naționalei României în ultima parte din 2025 este următorul

-5 septembrie – România – Canada (amical)

-9 septembrie – Cipru – România (preliminarii CM, etapa a 5-a)

-9 octombrie – România – Moldova (amical)

-12 octombrie – România – Austria (preliminarii CM, etapa a 6-a)

-15 noiembrie – Bosnia & Herțegovina – România (preliminarii CM, etapa a 7-a)

-18 noiembrie – România – San Marino (preliminarii CM, etapa a 8-a)