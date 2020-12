România a fost învinsă de Germania cu 22-19, în meciul de debut de la Euro 2020, în cadrul Grupei D de la Kolding.

România – Germania 19-22 (10-13)

Romania- Dumanska, Mazareanu- Neagu4, Laslo3, Buceschi3, Ostase3, Subtirica-Iovanescu2, Dinca1, Popa1, Seraficeanu1, Iuganu1, Savu, Popa, Ticu, Dindiligan. Antrenor Bogdan Burcea.

Germania – Eckerle, Roch, – Naidzinavicius4, Maidhof4, Bolk4, Lauenroth3, Zapf2, Berger2, Smits1, Grijseels1, Minevskaja1, Schulze, Weigel, Behnke. Antrenor Alexander Koke.

In ciuda asigurarilor date inaintea partidei si a declaratiilor optimiste ale staffului, nationala Romaniei a pierdut, la debut, cu Germania. Se putea profita de faptul ca si la nemti antrenorul principal nu era nu era pe banca. Au avut improvizatii si la echipa. Victoria cu Polonia de sambata ramane varianta de a ne asigura calificarea in grupele principale. Romania a inscris 19 goluri dar Yulia Dumanska a avut in poarta 15 interventii salvatoare.

Alte rezultate din ziua inaugurala:

Norvegia – Polonia 35-22, Rusia – Spania 31-22, Suedia – Cehia 27-23.