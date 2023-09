România este în sferturile de finală ale Campionatului European de volei masculin. Au trecut 38 de ani de când naționala României termina ultima oară între primele 8 echipe ale Europei la un turneu final.

Federația Română de Volei a salutat victoria incredibilă a naționalei masculine a României, care a reușit, după 38 de ani, să revină între primele 8 reprezentative.

“Greu, dar i-am dovedit! România e în sferturi! După două ore și jumătate de luptă, România este în sferturile de finală ale Campionatului European. Au trecut 38 de ani de când naționala României termina ultima oară între primele 8 echipe ale Europei la un turneu final. La Varna, România a învins Croația cu 3-2. Am condus cu 2-0 și am crezut că scăpăm fără emoții, că vom juca lejer în sferturi. Dar croații s-au trezit și au egalat. “Tricolorii” nu au acuzat şocul pierderii ultimelor două seturi şi au jucat perfect în decisiv, 15-12. Au punctat pentru România: Alexandru Rață 30 de puncte, Adrian Aciobăniței 16, Robert Călin 13, Bela Bartha 10, Marian Bala 10, Andrei Butnaru 1, Mircea Peța 1, Filip Constantin 1, Robert Dumitru 1. Luni, jucăm la Varna, din nou, cu campioana olimpică, Franța! Va fi infinit mai greu decât în grupe, francezii nu ne vor mai trata de sus.”

După victoria incredibilă, Filip Andrei Constantin, coordonatorul de joc al echipei României, a vorbit despre bucuria și momentele trăite la intensitate maximă de România la Campionatul European de volei masculin. Component important al echipei naționale, Filip este fiul marelui jucător Marian Constantin, care este în prezent antrenor.

“Ne-am pregătit, știam că o să fie un meci dificil pentru noi, cum s-a și văzut de altfel. Am condus cu 2-0 și aproape că ne-au întors, 3-2. Dar noi am fost mai puternici și am reușit să facem totuși diferența. Dedic familiei mele și în primul rând tatălui, meu, este și ziua lui, este Sfânta Maria, și familiei mele. Cred că e cea mai frumoasă victorie trăită de mine până acum. Momentan încă nu am reușit să procesez ceea ce am reușit în seara asta. Sunt fericit, am muncit pentru asta toată vara. Ne jucăm șansa, până la urmă noi nu avem de pierdut și mergem înainte. Noi asta antrenăm și ne pregătim în situații dificile ca la meci să putem face față tuturor obstacolelor.”, a declarat Filip Constantin, după victoria istorică a României împotriva Croației.