Parcurs de excepție pentru naționala masculină de volei a României la Campionatul European! „Tricolorii” au fost opriți în sferturile de finală de selecționata Franței, campioana olimpică en-titre. Deși au părăsit competiția, băieții antrenați de Sergiu Stancu au semnat o performanță istorică și și-au asigurat biletele pentru Campionatul Mondial din 2027.

Naționala masculină de volei a României și-a încheiat parcursul remarcabil de la Campionatul European, după ce a fost învinsă în faza sferturilor de finală de către Franța, campioana olimpică en-titre. Meciul s-a încheiat cu scorul de 3-0 în favoarea francezilor, pe seturi 25-16, 25-19 și 25-19. Liderii echipei învingătoare au fost Theo Faure, cu 19 puncte realizate, și Francois Huetz, cu 11 puncte. De partea cealaltă a fileului, din tabăra noastră s-a remarcat Daniel Chițigoi, care a reușit să strângă 11 puncte. Pentru a 2 ediție consecutivă, voleibaliștii pregătiți de selecționerul Sergiu Stancu reușesc marea performanță de a se clasa între primele 8 cele mai bune echipe de pe continentul european. Jucătorul Alexandru Rață a declarat la final că, pentru o echipă ca România, turneul a fost unul foarte bun, în care s-a dat dovadă de un caracter puternic, felicitându-și colegii, staff-ul și suporterii care au fost alături de ei în această aventură minunată. De partea cealaltă, componenții Franței, echipă de care România trecuse spectaculos în faza grupelor de la Cluj-Napoca cu scorul de 3-2, s-au arătat mulțumiți de revanșa luată în fața tricolorilor.

Francezul Théo Faure a explicat pentru site-ul Federației Europene că echipa sa s-a concentrat la maximum pe fiecare punct, punând o presiune uriașă prin intensitatea serviciului. România încheie astfel o ediție de poveste, în care a înregistrat 3 victorii și 2 înfrângeri în grupa de la Cluj-Napoca, producând ulterior marea surpriză la Sofia, unde a eliminat Ucraina în optimile de finală. Datorită acestui parcurs și a surprizelor semnate la EuroVolley, reprezentativa României a urcat pe locul 22 în clasamentul mondial. Cel mai important este că naționala masculină și-a asigurat oficial participarea la ediția din 2027 a Campionatului Mondial, competiție de anvergură care se va desfășura în Polonia.

Turneul continental a oferit însă și un șoc de proporții uriașe în aceeași fază a sferturilor de finală. Italia, campioana mondială en-titre, a fost eliminată în mod total surprinzător de reprezentativa Finlandei. „Azzurrii” au cedat în fața nordicilor cu scorul general de 2-3, pe seturi 25-21, 26-28, 16-25, 25-20 și 13-15. Partida de infarct s-a disputat la Torino, în fața a peste 8000 de spectatori care își susțineau favoriții. Italia pornea ca favorită certă, având de partea ei experiența, terenul propriu și un bilanț istoric zdrobitor în fața Finlandei, cu 13 victorii din tot atâtea meciuri la Campionatele Europene. Finlanda a declanșat însă fiesta în tie-break-ul decisiv, încheiat cu scorul de 15-13. Italienii au început bine și au luat primul set cu 25-21, dar nordicii au întors soarta meciului prin seturile câștigate cu 28-26 și 25-16. Gazdele au supraviețuit temporar, trimițând meciul în decisiv după 25-20 în setul 4. În tie-break, campioana mondială a condus cu 12-10 și a avut șansa de a închide meciul, însă Finlanda a gestionat perfect presiunea, a revenit formidabil și a adjudecat ultimele 2 puncte care le-au adus calificarea istorică în semifinale.