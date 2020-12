Aprobarea dosarului de candidatura a Romaniei la gazduirea Euro 2023 inseamna implicit participarea acestei selectionate la un eveniment fotbalistic major.Prin decizia Comitetului Executiv al UEFA din 3 dec. 2020 se certifica aceasta participare la U21 alaturi de Georgia.

Arenele care vor gazdui jocurile celor 16 echipe sunt Arena Nationala Bucuresti -54.028 locuri, Stadionul Steaua – 31.254, Cluj Arena -30.201, Stadion Dr. C. Radulescu-Cluj- 23.500 locuri. In Georgia orasele care vor gazdui jocuri sunt Tbilisi 2 stadioane, Batumi si Poti. Meciul de deschidere va fi in Romania iar finala in Georgia. Dupa gazda din 1998 , Romania va fi la a doua experienta la acest nivel si la a treia calificare. Prin gazduirea in 2023 a evenimentului Romania va fi la a treia prezenta iar obiectivul ramane calificarea la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris.

Presedintele FRF Razvan Burleanu a accentuat faptul ca aceasta organizare face ca Romania sa aiba trei generatii consecutive de jucatori care participa la un turneu de juniori U 21.