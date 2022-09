România a rămas fără reprezentate pe tabloul de simplu feminin de la US Open: Simona Halep a pierdut în runda inaugurală, iar Gabriela Ruse, Sorana Cîrstea și Irina Begu au fost eliminate în turul al doilea.

Irina Begu a ratat o minge de set în fața chinezoaicei Yue Yuan (142 WTA), iar jucătoarea venită din calificări s-a calificat până la urmă în turul trei de la US Open 2022, scor 6-3, 7-6(6). Tot joi, Sorana Cîrstea a servit pentru victorie în fața Belindei Bencic (favorită 13), dar a pierdut în trei seturi, scor 3-6, 7-5, 6-2.

Irina Begu (42 WTA) și chinezoaica Yuan Yue (142 WTA) au oferit un meci palpitant și încrâncenat, pe terenul 11 din complexul „Billie Jean King”, în turul doi de la US Open 2022.Partida a fost istovitoare și a durat 112 minute.

Sorana Cîrstea a fost învinsă de elveţianca Belinda Bencic cu scorul de 3-6, 7-5, 6-2, în runda a doua a turneului US Open 2022, acesta fiind ultimul de Grand Slam al acestui an. Sorana Cîrstea, 32 ani, locul 37 WTA, a fost învinsă după o partidă care a durat două ore şi 27 de minute de campioana olimpică en titre.

„Am condus cu set și 5-3, set și 5-4 plus serviciul… acolo cred că s-a jucat meciul, la 5-4, 40-egal, când am făcut o dublă greșeală, după un punct în care ea a fost mai agresivă, iar de acolo s-a schimbat dinamica, ea a prins încredere , iar eu am făcut un pas în spate. O înfrângere frustrantă,pentru că am avut meciul în mână, însă acesta este tenisul.Se întâmplă; sunt meciuri pe care le pierzi după ce conduci toată partidă, iar pe altele reușești să le întorci. Azi, din păcate, a fost partea mai puțin bună.Asta este, a jucat mult mai bine decât mine în setul trei” a spus Sorana Cîrstea despre meciul cu Belinda Bencic.