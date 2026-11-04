Eveniment istoric pentru sportul românesc! După o pauză de 26 de ani, țara noastră este din noua gazdă unui turneu final de handbal feminin. Campionatul European va disputa o parte importantă în meciuri în arenele moderne din Cluj-Napoca și Oradea. Tricolorele au intrat în linie dreaptă cu pregătirile sub comanda selecționerului Ovidiu Mihăilă, iar emoțiile cresc înaintea debutului de foc.

România revine în elita organizatorilor de competiții majore, preluând o parte semnificativă din meciurile Campionatului European de handbal feminin. Fanii sportului cu semicerc vor putea urmări spectacolul de top în sălile din Cluj-Napoca și Oradea, care vor găzdui două grupe preliminare și o grupă principală. Pentru echipa națională a României, miza este uriașă, iar selecționerul Ovidiu Mihăilă pune la punct ultimele detalii strategice înainte de fluierul de start.

Echipa națională se va reuni oficial pe data de 21 noiembrie pentru a începe cantonamentul intensiv. Până atunci, fanii așteaptă cu sufletul la gura definitivă lotului de 18 jucătoare, care va fi anunțat de personal-ul tehnic în jurul datelor de 12 și 13 noiembrie. Programul tricolorelor include 3 meciuri amicale extrem de importante, menite să testeze formulele de joc. Primele 2 confruntări vor avea loc în BT Arena din Cluj-Napoca: pe 24 noiembrie împotriva Angolei și pe 26 noiembrie în compania Poloniei. Ultimul test din această serie se va disputa pe 27 noiembrie, tot împotriva Poloniei, dar în Sala Horia Demian.

Misiunea României la turneul final se anunță extrem de dificilă încă de la debut. Tricolorele vor juca primul meci oficial împotriva puternicei selecționate a Norvegiei, pe data de 4 decembrie, de la ora 21:00, în fața propriilor suporteri din BT Arena. Din aceeași grupă preliminară mai fac parte reprezentativă Macedoniei de Nord și Elveției.

Primele 2 echipe clasate vor obține calificarea în grupele principale ale competiției. Dacă calculele hârtiei vor fi respectate, faza următoare va aduce la Cluj-Napoca adevărați giganți ai handbalului mondial, printre care se numără Ungaria, Muntenegru, Danemarca și Spania. Această configurație transformă noastre tricolore într-o adevărată probă de foc, dar avantajul terenului propriu și sprijinul publicului pot deveni armele secrete ale fetelor.