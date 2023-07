România U19 s-a calificat în semifinalele Campionatului European de handbal feminin organizat la Pitești și Mioveni, după o victorie cu Elveția U19, 41-36. Echipa noastră a condus la un singur gol la pauză, dar avea asigurată calificarea chiar și în cazul unei înfrângerii la cel mult 6 goluri diferență.

Echipa României s-a calificat greu în grupele principale, după ce în grupa preliminară B a încheiat pe locul 2, în urma rezultatelor 41-33 cu Islanda, 30-26 cu Portugalia şi 35-30 cu Germania. În primul meci din grupa I, tricolorele au dispus la scor de Suedia, cu 42-34

România U19 s-a calificat în semifinalele Campionatului European de handbal feminin organizat la Pitești și Mioveni, după o victorie cu Elveția U19, 41-36. Echipa noastră a condus la un singur gol la pauză, dar avea asigurată calificarea chiar și în cazul unei înfrângerii la cel mult 6 goluri diferență. 41 din cele 56 de șuturi ale României au fost convertite în gol, iar jucătoarele noastre au marcat de 3 ori de la 7 metri, din 4 încercări. Principalele marcatoare pentru România au fost Lixăndroiu 10 goluri şi Boiciuc 8. În urma rezultatului, tricolorele adună 4 puncte în grupa I şi se califică în semifinale, alături de liderul Portugalia.

România merge în semifinale de pe poziția secundă a a Grupei 1, cu patru puncte obținute din victoriile cu Suedia și Elveția.

Grupa a fost câștigată de Portugalia, cu trei victorii din tot atâtea posibile. Suedia, două puncte, și Elveția, fără punct, au fost eliminate.

România va juca în semifinale cu Ungaria, locul 1 din Grupa 2. Meciul are loc vineri, 14 iulie, de la 19:45. Cealaltă semifinală va fi Portugalia – Danemarca. Finala mică are loc duminică, 16 iulie, de la 17:30, iar finala mare are loc duminică, 16 iulie, de la 19:45.

Ungaria, câștigătoarea ultimelor două titluri continentale la această categorie de vârstă , a ocupat primul loc, cu 6 puncte, urmată de Danemarca, 3 puncte, Franţa, 3 puncte, Muntenegru, 1 punct. Ungaria este şi campioana europeană la Under-17 din 2021, adică actuala generaţie Under-19.

România găzduieşte un campionat European după 23 de ani. În 2000, la Bucureşti, naţionala tricoloră ocupa locul 4 la CE de senioare. Ultima reușită cu o calificare în careul de ași a venit acum 16 ani, când România a cucerit medalia de bronz, având-o pe Cristina Neagu ca lider de echipă.

România își dorește să joace în fața unei săli pline, pentru ca tinerele jucătoare să simtă susținerea publicului și să fie ajutate în drumul spre victorie.