România a reușit un rezultat excepțional cu naționala feminină de volei. S-a calificat în sferturile de finală la Mondialele Under 18, fapt care ne dă speranță că voleiul românesc va redeveni valoros pentru Europa.

România a reușit un rezultat excepțional cu naționala feminină de volei. S-a calificat în sferturile de finală la Mondialele Under 18, fapt care ne dă speranță că voleiul românesc va redeveni valoros pentru Europa. În optimile de finală, România a învins cu scorul de 3-2 (21-25, 25-22, 16-25, 25-21, 15-11) formația Slovaciei, la capătul unui meci care a durat două ore și 6 minute. România a fost mai bună pe final de meci si a invins Slovacia în cinci seturi. Meciul a fost absolut egal, câștigătorii dominând cu o marjă restrânsă la as (9-7) și erorile adversarilor (30-29), iar slovacii dominând ușor la atac (57-54) și blocuri (11-9). După victoria obținută împotriva Slovaciei, Paula Partnoi a declarat:

Am început meciul foarte bine, dar apoi ne-am pierdut atenția și lucrurile s-au complicat (…) A fost un meci nebunesc, plin de emoții și a fost important să-l câștigăm pentru a putea continua. Am fost foarte hotărâți și am jucat ca o echipă, ajutându-ne reciproc și cred că asta a fost diferența la final. Am pierdut în fața Italiei în Campionatul European anul trecut și acum vrem să facem mai bine decât am făcut în acea ocazie pentru a demonstra cine suntem și cât am îmbunătățit de atunci”.

Din păcate echipa noastră a pierdut meciul cu Italia cu 3-0 din sferturile de finală, iar rezultatul la seturi a fost unul foarte clar pentru echipa Italiei: 25-15, 25-18 și 25-13. Interesant este că în sferturile de finală s-au calificat șase echipe din Europa. Singurele care nu sunt de pe continentul European sunt SUA și Brazilia. În meciul următor, România va juca pentru locurile 5-8 cu Turcia, care a pierdut în sferturile de finală în fața SUA cu 2-3.