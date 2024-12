De la 1 ianuarie 2025, România este membru cu drepturi depline al spațiului Schengen, conform deciziei luate de Consiliul Justiție și Afaceri Interne. Lucian Bode a salutat această reușită într-un mesaj transmis pe rețelele de socializare, subliniind importanța momentului pentru România și Uniunea Europeană.

,,Așteptarea a luat sfârșit! România este în Schengen!

A fost un drum lung și anevoios, dar România merita pe deplin, încă de mulți ani, această recunoaștere.

Aderarea deplină la spațiul Schengen este una dintre cele mai concrete realizări ale României în privința integrării europene.

Am pledat constant pentru recunoașterea rolului esențial pe care România îl are pentru securitatea UE și pentru obținerea unui just echilibru între obligațiile asumate, respectiv drepturile de care a beneficiat România în privința Schengen.

Este un moment de bucurie după 4 ani de muncă și eforturi instituționale deosebite. României i s-a refuzat acest moment pe nedrept, în 8 decembrie 2022, din cauza unei decizii politice injuste.

Dar astăzi, după ultimii doi ani de muncă și continuitate instituțională, România primește ceea ce merită. În acest moment de bucurie pentru România, le mulțumesc tuturor celor care au contribuit în acești ani la atingerea acestui obiectiv de țară:

la nivel european, comisarului european pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, unul dintre cei mai mari susținători ai aderării României la spațiul Schengen;

Miniștrilor de interne ai Austriei, Bulgariei, Cehiei, Croației, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei, Spaniei și Ungariei;

la nivel național, Președintelui României, Klaus-Werner Iohannis;

Prim-miniștrilor Florin Cîțu, Nicolae-Ionel Ciucă și Marcel Ciolacu;

Miniștrilor de Externe Bogdan Aurescu și Luminița Odobescu;

tuturor instituțiilor și structurilor responsabile, personalului diplomatic și consular al României, respectiv partenerilor instituționali.

Și nu în cele din urmă, transmit aprecieri speciale pentru cei cu responsabilități directe din cadrul Ministerului Afacerilor Interne:

Ministrului Cătălin Predoiu, secretarilor de stat Bogdan Despescu și Cătălin Necula;

Secretarilor generali, Ștefania-Gabriella Ferencz și Ioana Dorobanțu;

Inspectorului General al Poliției Române, Benone-Marian Matei;

Inspectorilor Generali ai Poliției de Frontieră Victor-Ștefan Ivașcu și Cornel-Laurian Stoica;

Inspectorilor Generali ai Inspectoratului General pentru Imigrări, Marius-Florin Mihăilă și Liviu Bute;

foștilor membri ai cabinetului, Mădălina-Gabriela Radu, Iulian Popa și Olivian Vădan;

Ei sunt o parte dintre cei mai puțin văzuți care au stat în spatele acestui succes.

Lor și tuturor românilor le mulțumesc astăzi!