Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a vorbit despre aderarea României la Schengen, cu ocazia festivității de Ziua Marinei, la Constanța. El a declarat că România contribuie consistent la securitatea UE, motiv pentru care aderarea țării la Spațiul Schengen este „urmarea firească a acțiunilor de până acum”.

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat că România va solicita la nivel european realizarea unei evaluări voluntare privind aderarea la Spaţiul Schengen. Solicitarea urmează să fie făcută în luna septembrie a acestui an

„România îndeplineşte condiţiile tehnice de aderare la Spaţiul Schengen. România solicită Comisiei, solicită statelor membre să existe un echilibru între obligaţiile pe care România şi le asumă ca gestionar a celei mai întinse frontiere a Uniunii Europene, 2.070 de kilometri de frontieră a Uniunii Europene o gestionează România, şi drepturile de care trebuie să se bucure România în ceea ce priveşte libera circulaţie a persoanelor, a mărfurilor şi a serviciilor. (…) Am încredere că România se află pe drumul cel bun şi că beneficiază şi în urma realizării obligaţiilor asumate şi în contextul securitar din regiune, arătând că securitatea frontierelor naţionale şi securitatea frontierelor Uniunii Europene este asigurată, este în măsură să îşi propună ca, sub preşedinţia cehă, să avem acest dosar, dosarul de extindere a spaţiului Schengen aprobat şi aici mă refer la cele trei ţări, evident: Bulgaria, Croaţia şi România, citându-le în ordine alfabetică”, a declarat ministrul de interne.

„Faptul că Garda de Coastă, alături de celelalte structuri din arhitectura sistemului de ordine publică şi securitate naţională, îşi face datoria la cele mai înalte standarde este un fapt îmbucurător în perspectiva atingerii unuia dintre obiectivele strategice ale României: aderarea la Spaţiul Schengen. Ţara noastră contribuie consistent la securitatea Uniunii Europene, de aceea aderarea ţării noastre la Spaţiul Schengen, în cel mai scurt timp, reprezintă urmarea firească a acţiunilor noastre de până acum. Garda de Coastă este o structură europeană, matură, pe care noi şi partenerii noştri ne putem baza în situaţii dificile. vem încredere în profesionalismul de care dau dovadă angajaţii acestei structuri în misiunile încredinţate, care au ca unic obiectiv asigurarea securităţii spaţiului maritim naţional, dar şi regional. Le mulţumesc şi îi felicit pentru modul în care îşi fac datoria faţă de România, şi pentru eforturile depuse în sprijinul apărării valorilor şi al principiilor democratice pe care se clădeşte suveranitatea, independenţa şi libertatea statelor”, a scris ministrul, pe pagina de socializare.