Naționala feminină de handbal a României întâlnește Norvegia în Sala Polivalentă din București. Selecționerul Ovidiu Mihăilă a comparat forța adversarelor cu cea a naționalei de fotbal a Spaniei, dar mizează pe dorința de afirmare a fetelor noastre.

„Sper să le facem pe adversare să sufere. Important e să crezi în tine când intri pe teren, să ai atitudinea potrivită și să fii disciplinat”, a declarat tehnicianul, citat de Gazeta de Sud.

Totuși, drumul spre victorie este presărat cu obstacole medicale. România se confruntă cu o listă lungă de absențe de marcă, toate cele patru jucătoare indisponibile fiind piese de bază la Mondialul din 2025: Rebeca Necula (probleme la umăr) și Andreea Popa (nerefăcută după o accidentare la mână); Skrobic (leziune la ligamentele încrucișate); Yuliya Dumanska, care a părăsit lotul din cauza unei probleme delicate în familie.

Partida face parte din EHF Euro Cup, turneul rezervat celor opt naționale deja calificate la Euro 2026. România participă în calitate de țară gazdă a turneului final (alături de Cehia, Slovacia, Turcia și Polonia). „Tricolorele” fac parte din prima grupă, alături de Norvegia, Polonia și Slovacia, primele două clasate urmând să se califice în Final Four.

Pentru România, locul 9 la ultimul Campionat Mondial, duelul cu Norvegia reprezintă, în cuvintele selecționerului, „o cărămidă pentru a face succes la Europeanul de la finalul acestui an”. Meciul se va disputa sub presiunea unei săli care se anunță arhiplină.

Cu o listă lungă de absențe, dar cu o dorință imensă de a demonstra că aparțin elitei, tricolorele au nevoie de sprijinul tribunelor din Polivalentă pentru a produce minunea în fața campioanei mondiale.

Rămâne de văzut dacă disciplina și atitudinea invocate de Ovidiu Mihăilă vor fi suficiente pentru ca România să răstoarne calculele hârtiei în fața colosului norvegian.