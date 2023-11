Naționala de handbal feminin a României a învins reprezentativa Elveției, scor 33-28 (20-11), în primul meci de la Trofeul Carpați, găzduit de Bistrița. Căpitanul Cristina Neagu nu a jucat și nici nu a fost trecută pe foaia oficială, fiind în recuperare după o accidentare la echipa de club.

Pentru România au marcat Bazaliu 6 goluri, Pintea 6, Ostase 4, Buceschi 4, Popa 4, Laslo 2, Badea 2, Seraficeanu 2, Balog 1, cărora li se adaugă și 2 reușite ale portarului Diana Ciucă.

În timp ce echipa tricoloră a arătat un joc slab în debutul ambelor reprize, remarcata meciului a fost portarul elvețian Manuela Brutsch (39 de ani), care a primit aplauze pentru cele 16 intervenții spectaculoase.

”A fost un meci de pregătire în care am dat minute tuturor jucătoarelor disponibile, am încercat mai multe formule de echipă și sisteme de joc și în apărare și în atac. Am avut o primă repriză excelentă, echipa a arătat bine, am avut avantaj de nouă goluri la pauză. Sunt nemulțumit de relaxarea din a doua repriză, am și ratat mult, s-a văzut o lipsă de concentrare în situații de unu la unu. În perspectiva Campionatului Mondial avem nevoie de o concentrare mai bună la finalizare. Una peste alta este o victorie, în ciuda problemelor de lot pe care le avem. Ne-am atins obiectivul, și victorie, și faptul că au evoluat toate jucătoarele. E greu când evoluează 19 jucătoare să ai și constanță în joc. Este o victorie clară, am condus pe tot parcursul jocului. Prima parte a arătat așa cum îmi doresc, am tranșat victoria încă din prima repriză, însă asta nu scuză numărul de ratări, am avut 16 situații clare unu la unu. Faptul că am avut o primă repriză la discreția noastră poate a creat o oarecare relaxare în rândul jucătoarelor. Trebuie să jucăm cu ambiție până în ultima secundă. Mă bucur însă că am început cu dreptul această campanie de pregătire pentru Campionatul Mondial, au fost multe aspecte pozitive. Am încredere că echipa va crește de la zi la zi și va arăta din ce în ce mai bine”, a declarat selecționerul Florentin Pera.