Prima victorie oficială pentru Gheorghe Hagi de la revenirea pe banca echipei naționale a României. Tricolorii au învins Polonia pe Arena Națională, scor 2 la 1, în Liga Națiunilor, și păstrează șanse matematice să evite ultimul loc din grupă. Selecționerul cere personalitate și forță mentală de la jucători înaintea ultimului duel decisiv din această campanie.

După o serie de patru înfrângeri consecutive în Liga Națiunilor, naționala României a spart gheața chiar în fața propriilor suporteri, pe Arena Națională, împotriva Poloniei. Sub comanda lui Gheorghe Hagi, tricolorii au făcut o repriză secundă solidă și au obținut primele trei puncte din Grupa 4 a Ligii B.

Toate golurile partidei au venit în ultima jumătate de oră. Alexandru Cicâldău a deschis scorul în minutul 68, iar după doar patru minute Dennis Man a dublat avantajul României, declanșând entuziasmul în tribune. Polonezii au reușit să reducă din diferență pe final, prin Marcel Regula, în minutul 82, însă naționala noastră a gestionat bine ultimele minute și s-a impus cu 2 la 1.

La finalul partidei, selecționerul Gheorghe Hagi a transmis un mesaj ferm despre exigențele de la echipa națională. Întrebat despre prestația căpitanului Ianis Hagi, tehnicianul a subliniat că toți jucătorii sunt tratați în mod egal și că tricoul primei reprezentative presupune o presiune uriașă. Hagi a declarat că își dorește o echipă competitivă, bazată pe jucători puternici din punct de vedere mental, capabili să facă față ritmului și intensității la cel mai înalt nivel. Selecționerul a remarcat reacția pozitivă a lotului, inclusiv a lui Dennis Man, și a mărturisit că obiectivul său este ca România să domine jocurile și să controleze posesia chiar și în fața adversarilor de top.

În ciuda acestui succes de moral, România rămâne pe locul patru în clasament, cu trei puncte, la o lungime în spatele Poloniei și sub Suedia și Bosnia. Pentru a urca pe poziția a treia, loc care asigură menținerea directă în Liga B, tricolorii au nevoie de o victorie în deplasarea din Bosnia, coroborată cu un pas greșit al Poloniei pe teren propriu contra Suediei. La egalitate de puncte, polonezii sunt avantajați de victoria categorică din meciul tur.

Dacă va încheia grupa pe ultimul loc, România va disputa un baraj de menținere în dublă manșă, în primăvară, împotriva unei echipe clasate pe locul secund în Liga C, având avantajul de a juca manșa retur pe teren propriu.