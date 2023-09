România se oprește în sferturile Campionatului European de Volei masculin,după ce a fost învinsă de Franța cu scorul de 0-3, la seturi 22-25, 14-25 și 25-27. Cu toate acestea, elevii lui Sergiu Stancuau făcut un meci foarte bun.

România a fost învinsă de Franța cu scorul de 0-3 (22-25, 14-25, 25-27), în sferturile Campionatului European de Volei masculin, la capătul unui meci foarte bun făcut de elevii lui Sergiu Stancu.

În setul 1, Franța a revenit de la 18-20, pe serviciile incredibile ale lui Carle și a ajuns prima la punctul 25: 25-22. Setul doi a fost clar al francezilor, încheiat la scorul de 25-14.

Setul 3 a fost unul incredibil, în care băieții lui Sergiu Stancu au condus de la un capăt la altul. Am început cu 5-0, ne-am dus la 20-15 și apoi am avut trei mingi de set la 24-21 și a patra la 25-24. Le-am ratat pe toate și francezii au câștigat 27-25.

Aciobăniței 11 puncte, Bartha 8, Călin 6, Bala 6, Rață 5, Bălean 4, Dumitru 2 și Peța 1 au fost realizatorii României în acest meci.

Parcursul reprezentativei României se încheie aici, suntem între primele opt echipe ale Europei, nu am mai fost într-o astfel de situație din 1985.

După meci, elevii lui Sergiu Stancu s-au declarat mulțumiți de rezultatele obținute și au încercat să explice unde s-a făcut diferența în meciul contra Franței, campioana olimpică.

„Eu zic că a fost un parcurs foarte bun. Având în vedere cu ce echipe am jucat, cred că, per total, a fost un turneu foarte reușit. Am arătat cu Israel, Turcia, Franța și cu Grecia că jucăm un volei de calitate. Plec cu capul sus și mulțumit. A fost o experiență de neuitat. A fost un meci eliminatoriu, iar asta s-a văzut. Au tratat meciul cu seriozitate. În plus, s-a văzut și că au foarte multă experiență. În setul doi am crezut în șansa noastră, dar nu am mai reușit să jucăm fiecare minge. Au fost și multe greșeli individuale și asta s-a văzut”, a spus Sergio Diaconescu.

,,Șansele de calificare la Campionatul Mondial sunt mari. Vom avea și în vara viitoare o competiție la care putem obține puncte. Vreau să-i felicit pe băieți pentru tot efortul depus. Vreau să le mulțumesc că au jucat atât de bine și au fost alături de mine în momentele grele din meciuri. Cea mai mare bucurie de la acest turneu a fost când am învins Franța, iar ce mai mare tensiune a fost în finalul setului 3 de acum”, a spus Bela Bartha.