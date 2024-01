România a fost învinsă de Croația, cu scorul de 25-31, în ultimul meci al grupei B de la Campionatul European de handbal masculin. Elevii lui Xavier Pascual au încheiat turneul pe locul trei de la coadă.

România a abordat ultimul meci de la Mannheim fără șanse de calificare în faza grupelor principale la Campionatul European de handbal masculin. Elevii lui Xavier Pascual își propuneau doar o prestație onorantă, fără căderile din partidele precedente. La fel ca în disputele cu Austria și Spania, românii au început bine. Tabela arăta un rezultat de egalitate după primul sfert de oră. Principalul merit l-a avut defensiva, una mai agresivă, uneori dincolo de limita regulamentului. În atac, Pascual s-a bazat pe mâna sigură a lui Negru, care a reușit 5 goluri din tot atâtea aruncări în prima parte. Dintre ele, 4 au venit de la 7 metri.

Cel mai bun marcator al României a fost Nicușor Negru, cu 9 goluri. A treia participare a României la un Campionat European, prima după 28 de ani, se încheie cu înfrângeri pe linie. Reprezentanții României au încheiat turneul pe locul 22 din 24 de naționale. Doar Bosnia și Grecia stau mai prost.

Trei eșecuri categorice a înregistrat România la Campionatul European, la care s-a calificat după 28 de ani: 21-34 cu Austria, 24-36 cu Spania și 25-31 cu Croația. Tricolorii au încheiat participarea cu 0 puncte, pe ultimul loc în grupa B. Austria a remizat cu Spania, scor 33-33, și s-a calificat în faza grupelor principale la Campionatul European de handbal masculin. Spania, campioană europeană în 2018 și 2022, a părăsit competiția și a rămas doar cu victoria în fața României. Spaniolii au suferit cel mai drastic eșec din istoria turneului final, scor 39-29 în fața Croației.

Vasile Stângă, fostul mare handbalist al României, a analizat prestația tricolorilor și s-a arătat dezamăgit de ceea ce a văzut. „Nu prea am ce concluzie să trag. Știam că mergem cu șansa a patra la acest European. Eu mă așteptam ca echipa să joace un handbal de calitate, modern, rapid. Am jucat un handbal îmbătrânit, fără faza a doua și contraatac, un handbal cu multe greșeli. Părerea mea e că am avut un Campionat European foarte slab. Ne-am calificat la un turneu final, trebuie să demonstrăm ceva. Să demonstrăm că am venit cu un altfel de handbal. Din păcate, n-am reușit. O cauză principală, e părerea mea, e că suntem pregătiți foarte slab. Rezistăm numai o repriză. În a doua am cedat și am luat bătaie”, a concluzionat Vasile Stângă.