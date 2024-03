România și Irlanda de Nord au remizat, vineri, scor 1-1, într-un meci amical disputat pe Arena Națională. Edward Iordănescu, selecționerul echipei naționale, a explicat alegerile făcute în amicalul de pe Arena Națională.

România și Irlanda de Nord au remizat, vineri, scor 1-1, într-un meci amical disputat pe Arena Națională. Oaspeții au deschis scorul prin Reid, după doar 7 minute de joc. Echipa noastră a egalat prin Dennis Man, în minutul 23.

Edi Iordănescu, selecționerul echipei naționale, a explicat alegerile făcute în amicalul de pe Arena Națională. A fost mulțumit de atitudine, nu și de unele momente din joc, atunci când acțiunile „tricolorilor” au fost statice.

„Încep cu mulțumiri pentru suporteri, un public călduros. La penultimul joc împotriva Irlandei de Nord au fost mai puțini ca la acest amical, ne mândrim cu asta. Testul a fost util, cu un adversar pe care l-am studiat. Felicitări lor pentru că au dat tot, o echipă arțăgoasă. Mi-aș fi dorit să nu fragmenteze meciul, pentru că nu au plecat cu un punct, ci cu mâna goală. Înainte de orice, sunt 3 luni jumătate de când nu m-am văzut cu băieții. Au fost lucruri bune, ca atitudine, implicare. Dar puteam mai mult, am demonstrat asta. Trebuie să facem mai mult. Au fost mai multe lucruri pe care le-am urmărit. Ne-a interesat să facem corecții, am făcut niște încercări.A fost un moment care ne-a permis să încercăm. Nu e ușor să joci cu un fundaș dreapta pe postul de fundaș stânga. Nu e ușor cu un adversar care s-a apărat în bloc. Mi-aș fi dorit altceva, dar din anumite puncte de vedere au făcut ce am zis”, a declarat Iordănescu.

Iordănescu a anunțat că a vrut să verifice anumiți jucători, precum Mogoș și Niță. Cu Columbia, pe Metropolitano, în amicalul de pe 26 martie, vor juca Moldovan și Rațiu, care sunt rezerve la echipele de club, Atletico, respectiv Rayo.

„Mi-aș fi dorit ca banda stângă să facă mai multe. Opruț a venit târziu, nu puteam să îl expunem, sunt șanse mari să joace cu Columbia. Când joci la club și ai moral și tonus, joci bine și la națională. Avem probleme. Îmi e greu să dau minute jucătorilor când e vorba de o echipă calificată la EURO. Mi-aș fi dorit o altă consistență, mai multă rapiditate, mai multe ocazii. Am avut posesie pasivă, orizontală. Acum 3 luni ne calificam de pe primul loc, acum suntem dezamăgitori? Azi am făcut încercări. Vom face și cu Columbia. Nu pot să le reproșez nimic, atât timp cât au avut atitudine. În septembire, octombrie și noiembrie ne-am văzut, acum nu ne văzuserăm de 3 luni și jumătate. Miercuri am avut primul antrenament cu tot grupul, vineri am jucat.Subiectul celor care nu evoluează la cluburi e macro. Rațiu joacă rar, dar ne bazăm pe el, nu puteam să îl expunem. Am preferat să îl verific pe Mogoș, și Rațiu va juca cu Columbia. Moldovan va juca în Spania cu Columbia, pe stadionul unde el joacă la echipa de club, să joace sub nasul spaniolilor. Acum am vrut să îl încerc pe Niță, pentru că merita și el să joace”, a mai declarat selecționerul.