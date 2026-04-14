Drumul spre EURO 2026 începe la Katowice, acolo unde România își află adversarele .„Tricolorele” sunt cap de serie în grupa de la Cluj-Napoca. Naționala feminină de handbal a României se pregătește pentru un moment crucial în drumul către Campionatul European din 2026. La Katowice va avea loc tragerea la sorți a grupelor turneului final pe care țara noastră îl va găzdui alături de Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia. Repartizată în urna a doua valorică, selecționata condusă de Ovidiu Mihăilă știe deja că va disputa faza preliminară în fața propriilor fani, la BTarena din Cluj-Napoca.

În calitate de co-organizatoare, România a fost deja alocată Grupei B, care se va disputa la Cluj-Napoca. Un detaliu important pentru fani este faptul că marea rivală, Ungaria, a fost repartizată în Grupa A, ale cărei meciuri vor avea loc la Oradea. Această distribuție confirmă faptul că cele două reprezentative nu se pot întâlni în prima fază a grupelor, oferind pasionaților de handbal din Transilvania ocazia de a vedea la lucru forțe de top ale continentului în ambele orașe.

Tragerea la sorți de la Katowice va completa componența grupelor. Din prima urnă, România va primi un adversar de calibru mondial, numele posibile fiind Norvegia, Danemarca, Franța, Suedia sau Olanda. Din urna a treia, în Grupa B pot ajunge Slovenia, Elveția, Austria sau Insulele Feroe (Turcia și Slovacia fiind deja repartizate în alte grupe ca gazde).

Formatul competiției avantajează echipa noastră în cazul unei calificări. Primele două formații din grupele A, B și C vor avansa în faza principală, care se va desfășura tot la Cluj-Napoca. Astfel, dacă „tricolorele” își respectă statutul, vor juca pe teren propriu până în pragul semifinalelor. Cealaltă grupă principală, precum și fazele finale (semifinalele și finala din 18-20 decembrie), vor fi găzduite de orașul polonez Katowice.

Componența urnelor pentru tragerea la sorți este următoarea:

Urna 1: Norvegia, Danemarca, Ungaria, Franța, Suedia, Olanda

Urna 2: Germania, Muntenegru, Polonia, România, Spania, Cehia

Urna 3: Turcia, Slovacia, Slovenia, Elveția, Austria, Insulele Feroe

Urna 4: Croația, Serbia, Islanda, Macedonia de Nord, Ucraina, Grecia