Reprezentativa U20 a României a învins Anglia U20 cu scorul de 2-0, într-un meci disputat pe ”Arcul de Triumf”. A fost o victorie de prestigiu obținută prin reușitele lui Cristian Mihai și Atanas Trică.

Naționala U20 a României a obținut o victorie de prestigiu, impunându-se cu 2-0 în fața reprezentativei similare a Angliei, într-un meci din Elite League, al treilea al „tricolorilor” din actuala ediție. Meciul a fost net dominat de oaspeții, care au ratat înclusiv o lovitură de pedeapsă prin Scarlett (44). Portarul Răzvan Popa s-a remarcat iar la câteva șuturi ale britanicilor, o dată fiind salvat de „transversală”. Astfel, „tricolorii” s-au revanșat pentru înfrângerea suferită în deplasare, în aceeași competiție amicală, în septembrie 2021, când englezii ne-au surclasat cu 6-1.

Înainte de meciul cu Anglia U20, Alexandru Musi făcea o comparație uluitoare și spunea că stilul său de joc se aseamănă cu cel al brazilianului Rodrygo.

„Da, sunt pregătit. Mă bucur că am revenit la echipa națională și că mi-am văzut colegii și staff-ul. Sper să facem o treabă bună și să creștem de la acțiune la acțiune. Da, este o motivație în plus, mai ales dacă jucăm cu adversari mai buni, să creștem și noi și să devenim și mai buni. În primul rând, eu vreau să îmi fac treaba cât mai bine la U20 și dacă o să fiu chemat mai sus o să mă duc cu cea mai mare plăcere. Am jucat foarte bine cu Portugalia, un pic de noroc ne-a lipsit și un pic de concentrare la final. Nu mă consider un fotbalist care schimbă jocul echipelor. Intru pe teren și fac ceea ce îmi place, să joc fotbal. (n.r. Ce te motivează când intri pe gazon?) Plăcerea de a juca și suporterii. Ei sunt cei care îmi dau energia să joc. Ca stil mă asemăn cu Rodrygo de la Real Madrid, el este și jucătorul meu preferat. Sunt sigur că o să vină multă lume să ne susțină și sper să facem o treabă foarte bună, iar la final să ieșim fericiți”, spunea Alexandru Musi, potrivit frf.ro.