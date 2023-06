Naționala de fotbal a României va întâlni naționala Elveției în cel de-al patrulea meci de calificare pentru Campionatul European din 2024. Partida se va disputa luni, în Elveția.

În cel de-al patrulea meci de calificare pentru Campionatul European din 2024, naționala de fotbal a României va disputa, în deplasare, partida cu naționala Elveției. Tricolorii vin după un egal norocos obținut cu Kosovo (0-0) și speră la un rezultat pozitiv în fața actualului lider al grupei.

La finalul meciului cu Kosovo, Florinel Coman, jucătorul de 25 de ani legitimat la FCSB, a declarat:

România ocupă în acest moment poziția secundă în grupa I, având două puncte mai puțin decât liderul Elveția. Primele două clasate se califică direct la Campionatul European de anul viitor, competiție găzduită de Germania.

Configurarea apărării pentru meciul cu Elveția îi dă bătăi de cap lui Edward Iordănescu. Trei fundași laterali acuză probleme medicale, Rațiu, Camora și Opruț, iar șansele ca măcar unul dintre ei să fie recuperat până la ora jocului de la Lucerna sunt minime. Forțat de împrejurări, Iordănescu l-a convocat de urgență pe Valentin Țicu, fundașul stânga de la Petrolul, care se afla în cantonament la Mogoșoaia cu naționala de tineret U21 pentru Euro 2023 din România și Georgia, care începe miercuri.

Înaintea acestei partide, Iordănescu le-a promis românilor că echipa națională va da totul pe teren contra Elveției.

„Referitor la planul nostru o să va spun după meci, nu pot să va spun acum. Suntem conștienți de calitatea adversarului de mâine. Este o echipa de calitate cu jucători de mare calitate. Au un antrenor experimentat, e o echipa prezența mereu la turneele finale. Sunt convins că Elveția este în TOP 6 naționale din Europa și probabil în TOP 4 atunci când vorbim despre organizarea jocului. Au o mulțime de calitate, asemenea unui ceas elvețian. Știm asta, dar am venit aici cu personalitate, cu o mentalitate și jucătorii au potențial. De asemenea, avem dorința de a reveni în elită fotbalului. Credem în noi și fiți siguri că am venit aici să ne luptăm și să luăm punct sau puncte. Talentul încă e prezent, potențialul e prezent. Avem câțiva jucători foarte experimentați. Unul dintre ei este chiar lângă mine,căpitanul nostru, are un CV foarte bun,cu o mulțime de experiență și trofee câștigate. Avem și jucători tineri care vin din spate. Dar dacă nivelul nostru nu este cel pe care ne așteptăm să îl avem, asta înseamnă că nu am făcut ceva bine. E poveste complexă. Dar sunt convins că vom afișa o mentalitate bună, dorința de lupta și cred că echipa poate să își arate potențialul. În acest moment nu avem jucători la marile echipei ale Europei, așa cum are adversarul, dar sunt sigur că avem potențialul de a ajunge la cluburi mai bune și sunt convins că jucătorii noștri vor înțelege asta și se vor lupta pentru viitorul lor”, a declarat Edward Iordănescu, la conferința de presă.