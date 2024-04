România a câștigat duelul cu Ucraina, cu scorul de 3-2, și este în premieră la turneul final al Billie Jean King Cup. Turneul final are loc în Sevilla, între 12 și 17 noiembrie. Participă 12 echipe, care vor fi împărțite în 4 grupe. Câștigătoarele grupelor merg în semifinale. Sunt calificate: România, Australia, Canada, Cehia, Marea Britanie, Italia, Polonia, Slovacia, Spania, SUA și Germania.

România s-a calificat la turneul final al Billie Jean King Cup după o luptă fantastică dusă de Cristian și Bogdan. Au jucat peste 7 ore în a doua zi a confruntării cu Ucraina și au revenit de la 0-2 la general. Cele două jucătoare și-au câștigat meciurile individuale și au dus duelul în decisiv, unde ar fi trebuit să joace Anca Todoni și Mara Gae. Doar că Horia Tecău, căpitanul nejucător, a luat o decizie de ultim moment și le-a trimis pe teren tot pe Jaqueline și Ana. Decizia a fost inspirată, după două ore Ana și Jaqueline au câștigat meciul decisiv cu gemenele Kichenok.

„Meciul meu de simplu a fost unul nebun, o bătălie imensă, dar am fost condusă cu un set, un pic negativă în primul act, mult stres, emoții, mintal nu a fost ușor zilele acestea și pur și simplu m-am resetat în setul secund. Am început să fiu mai pozitivă, să mă conectez cu echipa, am început să cred mai mult, mi-am spus că încă avem o șansă și că trebuie să joc la nivelul meu cel mai bun. Am găsit soluții, așa că m-am simțit fericită, asta mi-a dat multă energie și multă încredere pentru dublu”, a istorisit Jaqueline Cristian. Ea a trecut în meciul al patrulea de Lesia Tsurenko în trei seturi cu 2-6, 6-4, 6-4.

„În timp ce juca Jaqueline, eram în lounge, mă uitam la fotografii de pe Instagram ale celor care se calificaseră deja și îmi spuneam că vom fi și noi acolo, ne vom vedea numele pe acele fotografii și că de data aceasta va fi România cea care se califică. Da, vom reuși și nu am renunțat în niciun moment, am crezut că putem reuși. Serios, asta a fost în mintea mea tot timpul”, a explicat Ana.