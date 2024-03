Reprezentativa de handbal feminin a României a învins reprezentativa Croaţiei, cu scorul de 26-24, la pauză 13-11, în cea de-a treia partidă din grupa 1 preliminară a Campionatului European din 2024. A fost primul meci oficial al reprezentativei României fără Cristina Neagu şi Crina Pintea, retrase de la națională după Campionatul Mondial din 2023.

România e mult aproape de Europeanul din decembrie după victoria de miercuri, obținută la scorul de 26-24 cu Croația. Duminică, elevele lui Florentin Pera vor juca meciul retur, în deplasare, cu Croația.

După retragerea din națională a Cristinei Neagu, selecționerul Florentin Pera i-a dat banderola coordonatoarei de joc Cristinei Laslo.

„România vrea să câștige toate meciurile la care participă, oficiale și neoficiale. Primul pas l-am făcut, am câstigat acasă cu Croatia și mergem acolo să le luăm punctele. Vreau chiar să le felicit pe debutante, au jucat la nivel înalt. S-a văzut un spirit de luptă frumos, sala a fost arhiplină”, a declarat Cristina Laslo.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Ostase (9) pentru România, respectiv Birtic (5) şi Prkacin (5) pentru Croaţia. Meciul retur va avea loc în 3 martie, la Koprivnica.

„A ieșit foarte bine, mă bucur din suflet că aceste minunate fete, jucătoare tinere, au reușit să depășească emoțiile. Fetele au arătat că au potențial. Sunt multe jucătoare pe care le-am promovat la echipa națională, am avut curajul să fac acest schimb de generație. Au jucat cu maturitate, peste așteptări. Multe dintre ele au jucat pentru prima dată într-o astfel de atmosferă, cu un adversar totuși valoros. Croația e medaliată cu bronz din 2020 și a aliniat cea mai experimentată echipă. A fost o victorie frumoasă pentru România, pentru handbalul românesc. Doamne ajută să continuăm pe aceeași linie. Eu am încredere că această echipă are viitor, însă nu trebuie să punem presiune. Au fost trup și suflet pentru România”, a declarat selecționerul Florentin Pera.