România a câștigat cu 5-0 meciul cu Moldova, disputat la Chișinău. Selectionerul a fost impresionat de prestațiile jucătorilor tineri convocați la națională pentru meciurile cu Slovenia și Moldova.

România a reușit să o învingă la scor pe Moldova, 5-0, într-o partidă amicală jucată pe stadionul „Zimbru” din Chișinău. După ce joi au fost învinși de reprezentativa Sloveniei, elevii lui Edi Iordănescu au lăsat o impresie frumoasă. România a controlat autoritar meciul și a deschis scorul în minutul 9 prin Olimpiu Moruțan. Până la pauză a mai marcat și Denis Drăguș în minutul 40. În repriza secundă, România a continuat jocul frumos, îndreptat spre poarta adversă, iar Alexandru Cicâldău a marcat în min. 61, Daniel Paraschiv în min.71 și Adrian Rus 8 a stabilit scorul final în min.88.

Selectionerul a fost impresionat de prestațiile jucătorilor tineri convocați la națională pentru meciurile cu Slovenia și Moldova și se gândește acum la următoarea acțiune a echipei naționale, din luna martie, când România va înfrunta Andorra (deplasare) și Belarus (acasă).Antrenorul Iordănescu se va deplasa în Qatar pentru a urmări meciurile Elveției de la Cupa Mondială, după care îi va monitoriza din nou pe jucătorii aflați în circuitul naționalei.Acesta a declarat după meci: „Suntem la cald, nu vreau să fac foarte multe aprecieri, nici o analiză publică. Vom trage concluzii cu staff-ul zilele viitoare. Cred că, per total, a fost o acțiune reușită din multe puncte de vedere. Ne-au lipsit mulți jucători, am făcut trei reprize bune spre foarte bune din patru.

Încheiem anul cu o victorie, debutăm nouă jucători foarte tineri. Astăzi am avut 23 de ani media de vârstă, nu există o statistică în sensul ăsta, dar cred că e cea mai tânără echipă a României din istorie. S-au întâmplat multe lucruri bune, începem să primim și niște semnale din partea unor jucători care pot intra cu putere în circuitul echipei naționale.

Echipa a făcut un joc bun, a avut alt curaj decât am arătat în jocul cu Slovenia, în prima repriză. Lumea etichetează repede. Slovenia a arătat lucruri foarte bune, nu a fost ușor, dar echipa a reacționat bine. Am arătat trei reprize bune spre foarte bune și regret că ne-a lipsit puțină atenție ca să reușim și cu Slovenia un rezultat mai pozitiv. Jocul de echipă a fost bun, sunt jucători care ies la rampă, sunt jucători care dau semne că pot să lărgească grupul nostru cu care v-am obișnuit. Avem trei jucători care acum 6-7 luni erau în Liga 2! Fotbalul românesc are potențial și are și viitor, ei trebuie să înțeleagă ce le-am transmis acum la final.

Ce s-a întâmplat acum îi obligă foarte tare. O să continui linia pe care am început-o din februarie, o să călătoresc, merg la ei, încerc să-i văd, țin legătura cu ei. Reacționez când văd că ceva nu este în regulă la cluburi. Nu este ușor nici pentru mine, sunt jucători importanți care n-au fost în circuitul echipei naționale. Va fi o experiență foarte bună pentru mine în Qatar, cinci zile și zece jocuri, după care vin și mă întorc la treabă”.

Pentru naționala României a fost ultimul test înainte de preliminariile EURO 2024, care vor începe în finalul lunii martie. Andorra va fi prima adversară pe care o va înfrunta România, în deplasare, pe 25 martie, iar trei zile mai târziu va urma partida de ”acasă” cu Belarus, care se va disputa pe Arena Națională.Kosovo, Elveția și Israel sunt echipele pe care le va înfrunta România în preliminariile Campionatului European din 2024.