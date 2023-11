După ce etapa trecută și-a asigurat calificarea la turneul final din Germania, reprezentativa de fotbal a României și-a îndeplinit obiectivul, câștigând și partida cu Elveția.

România și-a îndeplinit obiectivul în grupe. A câștigat cu Elveția, 1-0, și și-a asigurat locul 1 în grupă. Și vom fi în urma a doua la EURO 2024. Arena Națională din București a fost plină cu 50.000 de fani, care au venit să se bucure alături de tricolori pentru calificarea la Euro 2024.

Atacantul Denis Alibec a oferit prima reacție din echipa tricolorilor după triumful din ultima etapă. Vârful a marcat singurul gol din meciul cu Elveția, în repriza secundă, din pasa lui Olimpiu Moruțan.

Tricolorii au terminat pe primul loc Grupa I, fără înfrângere! România a obținut șase victorii și a înregistrat patru remize. De asemenea, echipa lui Edward Iordănescu a avut cea mai bună apărare, cu numai cinci goluri încasate. România a marcat 16 goluri în această grupă, astfel că a încheiat cu un golveraj de +11. Elveția a înscris mai multe goluri: 22.

La finalul meciului, Edward Iordănescu a transmis un mesaj pentru elevii săi, dar și pentru suporterii României. „E o seară fantastică, cum a fost și cea din Ungaria, împotriva Israelului. Nu am cuvinte să-mi exprim recunoștința pentru acești băieți minunați. Le apreciez enorm caracterul, valoarea. Principalul meu merit este că am crezut necondiționat în ei și am reușit, probabil, să-i fac să înțeleagă cât de mult potențial au și ce lucruri minunate pot să reușească împreună. N-au fost momente ușoare, nu cred că meritam multe dintre jigniri, critici, dar mi le-am înșusit tot timpul, te fac mai puternic și te motivează să devii mai bun. Contează că România merge la un European după mulți ani. Contează că închidem o campanie fabuloasă, fără înfrângere. Contează că această echipă a arătat românilor că are valoare. M-am bucurat că acești spectatori pleacă acasă fericiți, cum sunt sigur că au fost mulți și în fața televizoarelor. Am încredere în absolut toți. Am făcut 5 schimbări, dar dacă analizați asta, tot timpul am făcut asta, tot timpul am schimbat la meciul doi. Motivele sunt mai multe, inclusiv că nu avem prea multă experiență în a juca la 3 zile. Suntem o familie, toți cei care sunt aici sunt jucători în care credem enorm și toți românii ar trebui să creadă la fel. Astăzi a fost un stadion plin și a trăit la maxim meciul. A fost o responsabilitate enormă. M-am bucurat rezervat pentru că știam că avem această obligație, să terminăm grupa pe primul loc. Nu puteam scăpa această ocazie, de a termina grupa pe primul loc. Am avut astăzi un adversar foarte valoros, analizați echipele la care joacă, și asta mă face să fiu mândru de băieții mei. Trebuie să analizăm bine ce am făcut, să ne dea impuls, ambiție pentru a continua să progresăm. Probabil sunt un pic mai experimentat decât atunci când am început această muncă de selecționer. Chiar dacă am fost pus la zid în Liga Națiunilor, pentru mine a fost o perioadă extraordinar de importantă în care am putut să analizez, să trag concluzii. Băieții și-au făcut datoria față de suporteri, acum suporterii au răspuns și cred că e important să fie alături de echipă și să ne continuăm creșterea. Românii trebuie să fie mândri de băieții lor, echipa națională a făcut un cadou deosebit românilor. Hai, România! Uniți, tot timpul suntem mai puternici”, a transmis Edward Iordănescu.