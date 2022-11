În primul meci disputat de România la actuala ediție a Campionatului European de handbal feminin, echipa condusă de Florentin Pera a pierdut dramatic în fața Olandei, cu scorul de 29-28.

România a debutat cu stângul la Campionatul European, după eșecul cu Olanda, scor 28-29.

La fel ca iarna trecută, la Campionatul Mondial, Țările de Jos s-a impus la un gol diferență. Atunci a fost 31-30, acum un 29-28 frustrant.

Cu o mulțime de absențe importante, Florentin Pera a fost aproape de un rezultat mare, într-un final incendiar, în care s-au remarcat fosta jucătoare a HC Zalău, Alexandra Dindiligan și Buceschi. Din păcate, revenită la un turneu final, Cristina Neagu nu a avut prestația pe care și-ar fi dorit-o, fiind mai degrabă una modestă.

România a condus o singură dată. Din păcate,portarul Yulia Dumanska, cu 5 parade superbe, s-a accidentat în minutul 21. A surprins însă neplăcut Cristina Neagu, care a marcat doar un singur gol în prima parte și a mai ratat de 4 ori.

În repriza secundă, Crina Pintea a înscris două goluri în două minute și a egalat la 16. Apoi olandezele au preluat din nou conducerea, însă elevele lui Florentin Pera s-au ținut scai de adversare. Alexandra Dindiligan a marcat două goluri consecutive și a făcut 25-25, cu 7 minute înainte de final, însă nu au reușit să termine la egalitate. Pintea și Grozav au marcat câte 5 goluri, în timp ce, din tabăra olandezelor, Van der Heijden a fost de neoprit, cu 7 goluri.

Florentin Pera, antrenorul naționalei României a declarat:

„A fost un meci foarte greu, un meci foarte bun, sunt mândru de echipa mea, pentru că nu au renunțat. Am avut multe probleme înainte de acest meci, cu multe accidentări. Dar am revenit și sunt mulțumit de modul în care am luptat astăzi, nu am renunțat. În prima repriză, am ratat câteva șuturi cheie, a doua repriză a fost mai bună, atacul nostru a fost schimbat. Am găsit niște soluții bune și extremele noastre au jucat foarte bine. Am luptat până la final, iar acest meci ne dă un sentiment bun pentru următoarele meciuri”