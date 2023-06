România a pierdut dramatic în fața Portugaliei, ultimul meci din grupa A în Golden League. A fost o luptă între două echipe apropiate valoric, care au tras cu dinții să obțină victoria.

Conform informațiilor Federației Române de Volei, naționala României a pierdut dramatic în fața reprezentativei Portugaliei, în ultimul meci din Grupa A în Golden League. A fost o dispută-maraton care a durat peste două și jumătate, o luptă între două echipe apropiate valoric, care au tras cu dinții să obțină victoria.

Primul set a revenit Portugaliei după ce România a condus cu 20-17 și 25-24, dar lusitanii și-au arătat experiența din astfel de competiții și s-au impus cu 27-25. Băieții noștri nu au cedat, au luat-o de la capăt, și au fost mereu în fața valoroșilor lor adversari. În cele din urmă ne-am impus cu 25-22. În setul 3 nu am contat și Portugalia s-a impus la pas cu 25-16. Dar meciul nu era încheiat. Băieții noștri au primit putere din tribune, acolo unde brașovenii au umplut sala ”Dumitru Popescu Colibași”.Setul 4 a fost cu happy-end pentru România, chiar dacă am suferit mult și am concretizat abia a patra minge de set! După 28-26, toată lumea era pregătită de decisiv.

Elevii lui Sergiu Stancu au crezut în șansa lor până la capăt, au luptat pentru orice minge, dar în cele din urmă am cedat, 12-15.

Marian Bala și Alexandru Rață, cu 19 puncte, au fost principalii realizatori.

Naționala feminină a cedat ultimul meci din grupa B a Golden League, 1-3 la Nitra, și termină pe ultimul loc grupa.

Am început slab jocul, nici atacul și nici preluarea nu au fucționat la parametrii optimi, iar ”tricolorele” au cedat primele două seturi cu același scor: 18-25. Apoi, cu servicii mai bune, îndeosebi prin Adelina Ungureanu și Elizabet Inneh, România a câștigat setul 3, 25-19.

Am sperat că ducem meciul în decisiv, dar în cele din urmă Slovacia s-a impus în setul 4, 25-23. De altfel, adversarele ne-au fost superioare la toate capitolele. 38% – 30 % la atac, 18-12 la blocaje, 34% – 27% la preluare. Încheiem actuala campanie a Golden League cu o singură victorie și trei înfrângeri, dar să nu uităm ghinioanele de pe parcurs, cu accidentările a trei jucătoare importante: Rodica Buterez, Georgiana Popa și Diana Ariton.

Inneh 18 puncte, Ungureanu 15 puncte au fost principalele realizatoare.

Ar mai fi de remarcat debutul în partia din Slovacia, la doar 17 ani, a mezinei lotului nostru, Antonia Gheți. ”Tricolorele” se întorc acasă și după câteva zile libere vor începe pregătirile pentru Campionatul European din Italia.