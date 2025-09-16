România a fost învinsă de Țările de Jos, cu scorul de 3-0 , în al doilea meci din Grupa B a Campionatului Mondial din Filipine. Următorul meci al reperzentativei României va fi unul lipsit de miză, deoarece că nu mai sunt șanse de calificare în optimi de finală.

România a fost învinsă de Țările de Jos cu 3-0, la seturi 25-23, 26-24, 26-24, în al doilea meci din Grupa B a Campionatului Mondial din Filipine. Dar, de această data, reprezentativa României a avut o prestație mai bună decât în partida precedentă. Următorul meci pentru elevii lui Sergiu Stancu, împotriva Qatarului, va fi unul lipsit de miză pentru că nu mai sunt șanse de calificare în optimi de finală.

În primul set, România a avut avantaj de 5 puncte, dar olandezii au recuperat și s-au impus cu 25-23.

Scenariul s-a repetat și în setul secund, când România a avut un avans de 6 puncte, dar din nou a cedat pe final.

În al treilea set, jocul a fost mai echilibrat, dar olandezii au făcut diferența pe final.

Naționala masculină de volei a României a suferit a doua înfrângere la Campionatul Mondial din Filipine, un eșec dureros, pentru că acesta înseamnă că nu se mai poate califica în optimile de finală. Doar primele două clasate merg în faza următoare.

După ce a pierdut în fața Poloniei cu 0-3, elevii lui Sergiu Stancu s-au înclinat cu același scor în fața Țărilor de Jos, un meci în care aveau nevoie de victorie. Au început în forță primele două seturi, dar de fiecare dată au fost ajunși din urmă și depășiți de Țările de Jos.

Cele două echipe au avut câte nouă blocaje cu punct pe parcursul meciului. Olanda a făcut puțin mai puține erori neforțate (21-24) și a dominat clar la capitolul punctelor din serviciu, 10-4 la ași.

Dacă România a revenit la întrecerea planetară după o pauză de 43 de ani, Țările de Jos au fost prezente la ultimele două ediții de Campionat Mondial, unde s-au clasat pe locul 8 în 2018 și pe locul 10 în 2022. Cele două echipe sunt apropiate în clasamentul mondial Țările de Jos pe 20, iar România pe 22.