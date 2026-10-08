Naționala feminină de volei a României a ratat participarea la Campionatul Mondial din 2027, devenind prima echipă aflată sub linia calificatelor, după ce Federația Internațională de Volei a oficializat reprimirea Rusiei în competițiile internaționale. Reprezenta rusă a obținută accesul final la turneul oferit, blocând astfel drumul tricolorelor către competiția care va fi găzduită în comun de Statele Unite ale Americii și Canada. România sa clasat pe poziția 31 în ierarhia globală, fiind despărțită de doar 1,87 puncte din ultimul loc calificat, ocupat în premieră de Elveția.

Decizia Federației Internaționale de Volei de a reintegra echipele din Rusia în circuitele globale produce efecte directe și extrem de dureroase pentru sportul românesc. Forul mondial a confirmat lista completă a celor 32 de selecționate participante la Campionatul Mondial feminin din 2027, iar hotărârea de a reprimi Rusia a lăsat naționala României prima sub linia de demarcație, privând-o de prezență la turneul final. Rusia revine astfel în elita mondială pentru prima oară de la sancțiunile dictate în anul 2022, în timp ce echipa sa masculină rămâne în continuare exclusă din această ediție.

Odată cu ridicarea interdicției, națională Rusiei a reintrat în clasamentul internațional direct cu punctajul pe care îl deține în momentul suspendării din 2022. Aceasta este asigurată automat poziția biletului dintre cele 14 acordate pe baza ierarhiei mondiale echipelor necalificate prin turneele continentale. În această conjunctură, marea beneficiară a ultimului loc disponibil a fost selecționată Elveției. Situată pe locul 30 în ierarhia mondială, cu 144,73 puncte, Elveția a bifat o calificare istorică, fiind singura debutantă absolută din competiție. România a încheiat anul imediat în spatele reprezentative helvete, pe locul 31, acumulând 142,86 puncte. Diferența minimă de numai 1,87 puncte arată clar că, în absența reprimirii Rusiei, tricolorele ar fi obținut biletul de calificare.

Tabloul celor 32 de participante reflectă o distribuție globală riguroasă. Pe lângă țările gazdă, Statele Unite și Canada, și deținătoarea titlului din 2025, Italia, alte 15 locuri au fost adjudecate pe teren în turneele continentale de către Egipt, Kenya, Camerun, Thailanda, China, Japonia, Turcia, Serbia, Polonia, Cuba, Republica Dominicană, Puerto Rico, Brazilia, Argentina și Columbia. Ultimele 14 poziții au fost completate prin clasament de Țările de Jos, Rusia, Germania, Cehia, Belgia, Franța, Slovenia, Suedia, Mexic, Ucraina, Grecia, Coreea de Sud, Bulgaria și Elveția.

Turneul final se va desfășura în perioada 20 august – 5 septembrie 2027, fazele grupelor fiind programate la Montreal, Omaha, Orlando și Quebec City, iar fazele finale la Anaheim. În ciuda tensiunilor geopolitice, regulamentul permite o confruntare directă între Ucraina și Rusia chiar din faza grupelor, distribuția urmând să fie stabilită prin tragere la sorți. Pe lângă trofeul suprem, turneul din 2027 pune în joc și o miză olimpică uriașă, oferind primelor 3 clasate necalificate anterior accesul direct la Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles.

Pentru a României, această turnură o lecție vie despre cum decizia națională administrativă la nivel înalt pot influența dramatic destinele sportive, transformând munca intensă într-un sezon într-o mare dezamăgire din cauza unei diferențe infime de punctaj.