Naționala României va juca un meci amical împotriva selecționatei din Țara Galilor. Meciul se va disputa pe 6 iunie, pe stadionul Steaua. Ultima oară, cele două echipe s-au întâlnit în luna noiembrie a anului 1993, la Cardiff.

Naționala României revine în Ghencea pentru un amical de gală împotriva selecționatei din Țara Galilor, programat pe 6 iunie. Meciul marchează nu doar o reîntâlnire cu un adversar istoric, ci și debutul oficial al unui nou capitol pe banca tehnică a „tricolorilor”.

Partida împotriva galezilor va fi al doilea test din cadrul ferestrei FIFA din vară, după deplasarea de la Tbilisi contra Georgiei (2 iunie). Ambele meciuri sunt cruciale pentru noul selecționer al României, a cărui numire este iminentă. Conform informațiilor recente de la FRF, noul tehnician (Gheorghe Hagi fiind principalul favorit după încheierea mandatului lui Mircea Lucescu) va folosi aceste partide pentru a-și implementa filosofia de joc înainte de startul Ligii Națiunilor din septembrie.

Pentru suporterii români, Țara Galilor rămâne legată de una dintre cele mai frumoase amintiri: noiembrie 1993. Atunci, într-un meci tensionat la Cardiff, România se impunea cu 2-1 și obținea biletele pentru „Generația de Aur” la Campionatul Mondial din 1994. Acum, la mai bine de trei decenii distanță, cele două reprezentative se întâlnesc într-un context diferit, ambele echipe ratând prezența la Cupa Mondială din această vară.

România deține un palmares pozitiv în fața „dragonilor”, cu 3 victorii, un egal și o singură înfrângere în cele 5 confruntări directe de până acum. Federația a confirmat programul complet al acțiunii din iunie. Astfel, pe 2 iunie: Georgia – România se va disputa pe Mikheil Meskhi Stadium, din Tbilisi, iar pe 6 iunie va avea loc partida România – Țara Galilor, pe Stadion Steaua, în București.

FRF a subliniat că finalizarea acestui program a fost prioritară pentru a evita riscul de a rămâne fără adversari de calibru în perioada de pregătire.

Rămâne de văzut dacă noul selecționer va reuși să invoce spiritul victoriei de la Cardiff în Ghencea, transformând acest amical într-un punct de plecare la fel de norocos pentru viitorul fotbalului românesc.