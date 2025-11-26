România riscă o nouă sancțiune după incidentele de la meciul cu Bosnia Herțegovina, disputat la Zenica. Aceasta s-ar putea aplica chiar la barajul cu Turcia.

România riscă o nouă sancțiune după incidentele de la meciul cu Bosnia Herțegovina, disputat la Zenica. Aceasta s-ar putea aplica chiar la barajul cu Turcia. Așa cum era de așteptat, după cum s-au desfășurat lucrurile la Zenica, în partida Bosnia-Herțegovina – România , în penultima etapă din preliminariile de calificare la Mondialul 2026, Comisia de Disciplină FIFA a deschis din nou o procedură disciplinară împotriva noastră.

De această dată, ambele echipe ar urma să fie sancționate, fiindcă galeriile au huiduit imnul adversarilor. În plus, românii au produs incidente cu forțele de ordine și au folosit materiale pirotehnice, iar gazdele au scandat în numeroase rânduri „Țiganii! Țiganii!”.

În ceea ce ne privește, ultimele sancțiuni fuseseră după partidele cu Austria, în deplasare, și cu Cipru, în urma cărora am încasat o amendă de 61.000 de euro și a trebuit să jucăm acasă, cu San Marino, cu 15% din capacitatea stadionului închisă.

În această ultimă procedură disciplinară, deschisă de FIFA pe 20 noiembrie, suntem acuzați de nerespectarea imnului, dar și de probleme de ordine și securitate și folosirea de materiale pirotehnice.

Problema este că în barajele pentru calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor România va juca doar în deplasare, prima dată cu Turcia. Și cum suntem considerați recidiviști, Comisia de Disciplină FIFA ar putea da orice sancțiune, putându-se ajunge chiar și la limitarea numărului de fani sau chiar la interdicția de a avea suporteri la semifinala cu turcii.

Surse din lumea fotbalului susțin însă că se fac eforturi ca România să scape doar cu o amendă ceva mai mare, dar să poată avea galerie la acest meci programat pentru 26 martie 2026. Federalii se bazează pe faptul că, de obicei, Comisia de Disciplină FIFA este ceva mai îngăduitoare decât forul omolog de la UEFA și că, într-o astfel de situație, nu ar lăsa o echipă oaspete fără suporteri, sau să limiteze numărul acestora, la o partidă atât de importantă.

Deocamdată, cazul este pe rol și nu se știe exact când va fi dată o decizie, însă e de așteptat ca aceasta să apară destul de curând.

Nici adversarii din meciul de la Zenica, Bosnia- Herțegovina, nu au scăpat. Nu se cunosc exact acuzațiile FIFA împotriva lor, dar și ei au huiduit imnul nostru și pot fi încadrați la xenofobie pentru scandările împotriva românilor.

Aflată în urna a 3-a valorică la tragerea la sorți a barajelor, Bosnia-Herțegovina va juca prima fază a barajului în deplasare, cu Țara Galilor. Și, chiar dacă România a făcut plângere la FIFA pentru comportamentul suporterilor gazdă și pentru condițiile în care a avut loc partida de la Zenica, forul mondial a anunțat deja Federația Română de Fotbal că nu vom fi parte în dosarul împotriva bosniacilor.