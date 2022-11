Naționala de fotbal a României a fost învinșa la Cluj Napoca cu scorul de 1-2 , într-un meci amical contra Sloveniei.

În timp ce lumea fotbalului se pregătește pentru Campionatul Mondial din Qatar, naționala României își măsoară forțele cu alte două naționale care n-au obținut biletele pentru turneul final, Slovenia și Moldova.

Dacă Eduard Iordănescu nu s-a putut baza la acest duel pe mai mulți jucători importanți, accidentați sau blocați de către echipele de club, omologul său sloven, Matjaz Kek a avut la îndemână cei mai buni jucători. În meciul disputat pe stadionul Cluj Arena, slovenii au deschis scorul, prin Sesko, cu o lovitură de cap în minutul 26. Cinci minute mai târziu, Sporar a dublat avantajul oaspeţilor. Drăguş a redus din diferenţă în minutul 64, inscriind din pasa lui Cristian Manea. Denis Drăguș, fotbalistul de 23 de ani, a marcat primul său gol pentru naționala României, în amicalul desfășurat pe Cluj Arena. Drăguș a vorbit despre reușita sa și se gândește acum la următoarea partidă amicală, împotriva reprezentativei Moldovei.

Acesta a declarat:

”Mă bucur, orice reușită la națională înseamnă mult, mă bucur că am reușit să dau primul gol. Sper ca pe viitor, cu reușitele mele, să luăm puncte și să ne calificăm la turnee finale. Eu când intru în teren vreau să dau totul și cred că în seara asta am dat totul. Sper să o țin tot așa. Când vin la echipa națională, sper ca tot grupul să fie apt. Trebuie să luăm fiecare meci ca pe un mod de a crea o familie, un grup unit. Cred că ați văzut că sunt foarte mulți jucători tineri. Eu sper să jucăm din ce în ce mai bine, să fim pregătiți când începe campania”

Chiar dacă partida a fost pierdută de naționala României, selecționerul Eduard Iordănescu consider că acesta a fost un test foarte bun.

„Rezultatul n-a fost unul pozitiv, cu toate că ne-am dorit asta. Dar testul a fost foarte bun. Mă bucur că am avut posibilitatea să debutăm 5 jucători, într-un meci împotriva unei echipe de calibru, care a venit cu toți jucătorii. Despre prima repriză. Am fost timorați, s-a văzut că ne căutăm și n-avem chimie. Noi ne căutam relațiile de joc, unghiurile, chimia. Am avut probleme în a face progresie și, cu toate astea, am avut o bară, prima ocazie a meciului. O greșeală individuală și o nesincronizare la golul doi a făcut să intrăm la pauză cu un scor neplăcut.

În repriza a doua am făcut altceva, am creat alte unghiuri de joc și am avut foarte multe ocazii. Puteam să obținem cel puțin un egal. Am mai avut o bară în partea a doua și câteva șanse imense. Tactic, mă bucur că echipa a reușit să pună în practică ideile mele. Am pus accent pe tineri și ne-am asumat asta. Obiectivul era să obținem și un rezultat pozitiv, măcar pentru moralul băieților(…) Mă bucur pentru Drăguș. A fost o fază frumoasă, cu o execuție fantastică. Mă bucur pentru el, pentru că e un jucător pe care încercăm să-l câștigăm pentru echipa națională. E un jucător atletic, cu viteză. Dacă reușim să-l ordonăm și să-l facem să ia deciziile mai simple și corecte, va fi un câștig pentru echipa națională”.

După partida cu Slovenia, echipa națională de fotbal a României va întâlni reprezentativa Moldovei. Meciul este programat duminică, 20 noiembrie, de la ora 20:30, pe stadionul ”Zimbru” din Chișinău