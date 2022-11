În timp ce lumea fotbalului se pregătește pentru Campionatul Mondial din Qatar, naționala României își măsoară forțele cu alte două naționale care n-au obținut biletele pentru turneul final, Slovenia și Moldova.

Meciul amical România – Slovenia se va disputa, joi, 17 noiembrie, de la ora 18:30, pe Cluj Arena. În timp ce lumea fotbalului se pregătește pentru Campionatul Mondial din Qatar, naționala României își măsoară forțele cu alte două naționale care n-au obținut biletele pentru turneul final, Slovenia și Moldova. Meciul cu Slovenia, care va avea loc pe Cluj Arena, este primul pentru „tricolori” după partidele încurajatoare din luna septembrie, 1-1 cu Finlanda și 4-1 cu Bosnia & Herțegovina. Din lotul slovenilor face parte și fostul dinamovist Miha Mevlja. În prezent, fundașul în vârstă de 32 de ani este legitimat în Rusia, la Spartak Moscova. De asemenea, din lotul naționalei Sloveniei face parte și un atacant argentinian naturalizat. Este vorba despre Andres Vombergar, care are 27 de ani și este legitimat la San Lorenzo. El este convocat în premieră de selecționerul Matjaž Kek.

Selecționerul Iordănescu a declarat înatnte de meci:

„Mulțumesc clujenilor pentru interes și buna primire. Mă bucur să fiu aici. Îmi doresc din tot sufletul să răsplătim acest interes al clujenilor pentru echipa națională cu un joc consistent, bun, și cu un rezultat care să-i facă pe suporteri fericiți. Pentru mine e un moment special, pentru că am trăit momente unice în Cluj, când am fost antrenor la CFR. A fost o perioadă frumoasă, care va rămâne în sufletul meu. Am întâmpinat problemele cu cluburile din afară, care nu au lăsat jucătorii la națională.Suntem alături de băieți.Sunt conștient că există riscul să nu-i putem folosi pe toți jucătorii aflați în premieră la națională. Dar ei trebuie să se obișnuiască acum cu mediul nostru, cu exigențele noastre. Decât să apelăm la jucători de peste 30 de ani, am căutat să impulsionăm ce vine din urmă. Este important să încercăm să forțăm anumiți jucători tineri. Dacă reușim să descoperim 1-2-3 jucători în această acțiune, va fi fantastic. Dacă 1-2 pot deveni o certitudine pentru campania de calificare, atunci ne-am îndeplinit obiectivul”.

După partida cu Slovenia, echipa națională de fotbal a României va întâlni reprezentativa Moldovei. Meciul este programat duminică, 20 noiembrie, de la ora 20:30, pe stadionul ”Zimbru” din Chișinău