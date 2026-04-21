Emoții uriașe pentru handbalul românesc în cea mai importantă competiție intercluburi din Europa. Reprezentantele noastre în Liga Campionilor, CSM București și Gloria Bistrița, au cedat în manșa tur a sferturilor de finală, însă ambele păstrează șanse reale de calificare. Dacă „tigroaicele” au pierdut la un singur gol în Danemarca, în fața rivalei Team Esbjerg, Gloria Bistrița a cedat, tot la limită, pe teren propriu, în fața franțuzoaicelor de la Brest. Totul se va decide în returul de foc de săptămâna viitoare.

CSM București continuă „războiul” istoric cu Team Esbjerg pentru un loc în Final Four-ul de la Budapesta. Într-o partidă extrem de echilibrată, campioana României a cedat la limită, scor 25-26, după ce la pauză gazdele conduceau cu 14-13. Elizabeth Omoregie, cu 7 reușite, și Maslova, cu 6, au fost principalele guri de tun ale bucureștencelor. Pentru CSM, Liga Campionilor a devenit obiectivul salvator al sezonului, după eliminarea din Cupa României și pașii greșiți din campionatul intern. „Tigroaicele” speră să spargă blestemul sferturilor și să revină în careul de ași al Europei după o pauză de 7 ani.

Nici Gloria Bistrița nu a avut mai mult noroc în prima manșă. Aflată în premieră în această fază a competiției, echipa ardeleană a luptat formidabil împotriva celor de la Brest Bretagne Handball. Deși au început curajos și au condus în prima parte, elevele lui Carlos Viver s-au văzut conduse la pauză cu 19-17. În ciuda unei reveniri spectaculoase în repriza secundă, când au egalat la 26, bistrițencele au cedat pe final, scor 35-36. Danila So Delgado a fost cea mai bună marcatoare a Gloriei, cu 8 goluri, urmată de Sonia Seraficeanu cu 7.

Ambele echipe românești au acum o misiune dificilă, dar nu imposibilă. Returul sferturilor va avea loc pe 26 aprilie, dată la care vom afla dacă România va fi reprezentată la Turneul Final Four de la Budapesta, programat în luna iunie.

Chiar dacă drumul spre Budapesta a devenit mai abrupt, prestația Gloriei Bistrița rămâne una istorică, demonstrând că o debutantă în sferturile de finală poate privi în ochi orice forță a Europei. Cu un singur gol de recuperat pentru ambele noastre reprezentante, data de 26 aprilie se anunță a fi ziua adevărului, una în care handbalul românesc are șansa de a demonstra că locul său este, cu adevărat, în elita mondială.