România va juca cu Turcia în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial 2026. Dacă va trece mai departe, va înfrunta câștigătoarea meciului Slovacia – Kosovo în finala barajului. Dacă va trece de cele două meciuri, naționala va fi la Campionatul Mondial.

România nu a reușit să se califice direct la Mondial, pe ruta preliminariilor, și chiar dacă a terminat pe locul al treilea calificările a ajuns la baraj, grație parcursului avut în grupa din Liga Națiunilor. Pornind din urna a patra, pentru România nu putea să fie o misiune ușoară în semifinala barajului, indiferent de numele adversarului. Practic, patru competitori importanți s-au aflat în urna 1, Italia,Turcia, Danemarca și Ucraina. Iar sorții au decis ca Turcia să fie oponenta „tricolorilor” la primul joc din martie.

Semifinala barajului va avea loc pe 26 martie 2026. Finala e programată pe 31 martie.

Turcia a remizat luna aceasta cu Spania, scor 2-2, în preliminariile CM. Turcii au încheiat pe locul 2 grupa E, cu 13 puncte în 6 meciuri. Au fost depășiți doar de Spania. Imediat după tragerea la sorți, selecționerul Mircea Lucescu a oferit o scurtă reacție.Prezent la Zurich, Mircea Lucescu nu s-a arătat dezamăgit de faptul că Turcia este adversara din baraj, echipă pe care acesta a pregătit-o în perioada 2017-2019.

Acesta știe ce anume trebuie să se schimbe în următoarele 4 luni și a refuzat să discute despre o eventuală finală, în fața învingătoarei din barajul Slovacia – Kosovo.

„O tragere normală, toate echipele sunt de același nivel, nu se putea alege una ușoară pentru acest meci de baraj. Eu cred că există șanse pentru toate echipele. Nu pot să spun că îi cunosc foarte bine, m-am uitat însă la ultima lor evoluție, cu Spania, și erau șase jucători care au debutat cu mine în naționala Turciei, jucători pe care îi cunosc foarte bine din urmă cu 4–5 ani, când erau foarte tineri. Acum au mult mai multă experiență. Trec printr-un moment foarte bun. Noi, în aceste patru luni, trebuie să ridicăm nivelul prin prezența lor constantă în echipele de club, prin prezența meci de meci, pentru a rămâne la un nivel bun pentru baraj. Nu putem discuta despre șanse, meciul se joacă pe teren și se poate întâmpla orice. Fotbalul este imprevizibil.Nu va fi ușor, va fi o atmosferă incendiară și trebuie să ne pregătim din toate punctele de vedere. Avem experiența meciului cu Bosnia, de la Zenica, știm cum va fi atmosfera, doar ospitalitatea va fi diferită. Nu e vorba de ghinion, luăm meci cu meci și vom vedea. Nu ne interesează finala, deocamdată jucăm cu Turcia”, a declarat Mircea Lucescu, pentru „We Love Sport”.

Ultima confruntare datează din 9 noiembrie 2017, când „tricolorii” s-au impus într-un amical disputat la Cluj, scor 2-0, grație lui Gicu Grozav. Același Grozav este cel care a punctat și în ultimul succes oficial al „tricolorilor” contra Turciei, scor 1-0, la Istanbul, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2014. Ulterior, la retur, selecționata Turciei ne-a învins la București cu scorul de 2-0.