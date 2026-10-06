România va trece la ora oficială de iarnă prin ajustarea ceasurilor cu 60 de minute în urmă, moment în care ora 4:00 va deveni ora 3:00. Această modificare sezonieră, care va oferi teoretic sau oră în plus de somn, va marca revenirea la timpul standard și va reda în discuție dezbaterile europene privind utilitatea acestui sistem.

Tranziția anuală către sezonul rece va reda în drepturi timpul legal standard al României, cunoscut în mod popular sub numele de oră de iarnă. Schimbarea se va produce în noaptea de sâmbătă spre duminica, mai exact în intervalul dintre 24 și 25 octombrie 2026. La ora 4:00, acele ceasurilor vor fi date înapoi cu o oră, devenind ora 3:00. Acest mecanism va face ca intervalul orar respectiv să se repete, iar ziua de duminică va număra, în mod excepțional, 25 de ore. În timp ce majoritatea dispozitivelor moderne conectate la internet, cum sunt telefoane mobile și calculatoare, vor efectua modificarea în mod automat, ceasurile clasice și aparatele electronice mai vechi vor necesita o reglare manuală.

Principalul efect vizibil al acestor măsuri va fi modificarea distribuției luminii naturale pe zile. Diminețile vor deveni mai luminoase pentru viață, însă întunericul va începe să se instaleze mult mai devreme într-o altă parte a zilei. Din punct de vedere biologic, trecerea la ora standard va modifica temporar ritmul circadian al populației. Deși modificarea va oferi posibilitatea unui somn mai lung, medicii subliniază că organismul uman va avea nevoie de câteva zile pentru adaptare, unele persoane urmând să se confrunte cu stări de oboseală, somnolență sau dificultăți de concentrare.

Sistemul ajustării sezoniere are o istorie îndelungată și a fost reglementat la nivel european printr-o directivă intrată în vigoare în anul 2001. Scopul inițial al introducerii acestui mecanism în secolul trecut a fost valorificarea optimă a luminii solare și reducerea consumului de energie. Primele idei de adaptare a programului au apărut încă din Antichitate, când romanii foloseau ceasuri cu apă reglabile în funcție de anotimp. Mai târziu, în 1784, Benjamin Franklin a propus modificarea programului pe timp de vară pentru a economisi lumenările. Prima aplicare oficială a avut loc în anul 1916, în Germania și Austro-Ungaria, în contextul Primului Război Mondial. România a adoptat pentru prima dată oră de vară în anul 1917, iar din 1932 practică a fost aplicată reglementată, deși au existat perioade de suspendare.

În ciuda vechimii acestui obicei, utilitatea sa actuală rămâne intens contestată. În anul 2018, Comisia Europeană a propus oficial renunțarea la schimbarea sezonieră a orei. Deși Parlamentul European a votat în favoarea eliminării acestei practici în martie 2019, măsura a fost blocată în Consiliul Uniunii Europene, unde state membre nu au ajuns la o poziție comună, motiv pentru care mecanismul va continua să fie aplicat de două ori pe an.