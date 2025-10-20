Echipa masculină de tenis de masă a României a fost învinsă în finala Campionatului European, cu scorul de 0-3, de Franța. Iulian Chiriță, Eduard Ionescu și Ovidiu Ionescu au pierdut cele 3 meciuri jucate și au încheiat turneul din Zadar cu medaliile de argint la gât.

Echipa masculină de tenis de masă a României a avut un parcurs excelent la Campionatul European din Zadar și s-a calificat în finala turneului, acolo unde a dat de o națională a Franței mult mai puternică. Tricolorii nu au reușit să le țină piept adversarilor, care au în componență jucători precum frații Alexis și Felix Lebrun.

Echipa masculină este compusă din Eduard Ionescu, Iulian Chiriţa, Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu şi Andrei Istrate, avându-i pe bancă pe Ionuţ Seni şi Mădălin Ionaşcu.

Echipa feminină a României a disputat mai devreme a 6-a finală europeană consecutivă, fiind învinsă de Germania cu 3-0. Așadar, elevele lui Andrei Filimon au cucerit medaliile de argint la turneul din Zadar.

Germania s-a impus în fața României cu 3-0 în finala Campionatului European pe echipe din Croația, bifând al zecelea titlu continental, al treilea consecutiv.

Bernadette Szocs, Elizabeta Samara și Andreea Dragoman au cedat duminică în fața lui Anett Kaufmann, Sabine Winter și Nina Mittelham, în finala Campionatului European pe echipe de la Zadar.

Pentru România a fost a treia finală consecutivă pierdută în fața Germaniei, după cele din 2021 și 2023. „Tricolorele” au cucerit la Zadar a opta medalie de argint europeană.

Lotul feminin este format din Bernadette Szocs, Eliza Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu şi Elena Zaharia, pregătite de antrenorii Andrei Filimon şi Ana Maria Sebe.

Pentru România rămâne un turneu istoric, în care a luat medalii de argint atât în competiția feminină, cât și în cea masculină.

Preşedintele Federaţiei Române de Tenis de Masă, Cristinel Romanescu, a vorbit cu emoţie despre momentul de referinţă pentru sportul românesc: