Vicepreşedintele ANRE, Zoltan Nagy-Bege, ne spune cum putem schimba furnizorul de energie sau gaze în doar 24 de ore. În prezent, ne putem schimba furnizorul de energie electrica și furnizorul de gaze naturale în doar 24 de ore, fără să mai fim nevoiți să mergem la ghișeu. Putem realiza această schimbare din propria casă. Tot ce trebuie să facem este să intrăm pe site-ul oficial al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei , să accesăm platforma posf.ro și să dăm click pe robotul Eva.

Robotul Eva ne va răspunde la toate întrebările și ne va explica exact ce trebuie să facem ca să ne schimbăm furnizorul de energie electrică sau de gaze naturale. Potrivit vicepreședintelui ANRE, acest robot a fost creat special pentru că sunt multe întrebări repetitive legate de partea tehnică.

„Platforma POSF, platforma online de schimbare a furnizorului, a fost creată tocmai pentru a simplifica procesul de schimbare a furnizorului. De altfel, într-o directivă europeană există o prevedere care spune că, începând cu 2026, toate statele membre trebuie să asigure schimbarea furnizorului în 24 de ore.

Acesta a fost motivul pentru care am creat această platformă care deja este folosită de către distribuitori și de furnizori pentru partea tehnică a contractării și schimbării furnizorului. Deocamdată, clienții, consumatorii pot să-și facă cont pe această platformă, să-și identifice locurile de consum și contractele.

Am creat acest robot pentru că am văzut că sunt destul de multe întrebări legate de partea aceasta tehnică și multe întrebări repetitive și am zis să eliminăm încărcarea personalului ANRE cu aceste răspunsuri. La foarte multe dintre aceste răspunsuri, acest robot Eva poate să răspundă şi să ajute”, a explicat, Zoltan Nagy-Bege

„El oferă foarte multe informații cu privire la drepturile clienților, procesul de schimbare al furnizorului, despre oferte, tot aici sunt încadrate și cele două platforme de comparatoare de oferte care erau pe site-ul Autorității. Şi despre aceste comparatoare poate să ofere foarte multe informații, despre drepturile consumatorilor, obligațiile furnizorilor.

Sunt opțiuni simple care se pot alege din meniul oferit de acest robot Eva, doar apăsând cifra corespunzătoare. Nu garantăm că în acest moment va răspunde corect la absolut toate întrebările, dar garantat la întrebările legate de schimbarea furnizorului, drepturile clienților, obligațiile furnizorilor, contractare, are răspunsurile corecte”, a adăugat vicepreședintele ANRE.