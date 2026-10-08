Ministerul Afacerilor Interne a prezentat stadiul proiectului RO Wallet, aplicația care va deveni portofelul oficial de identitate digitală al României. Potrivit datelor unui sondaj național realizat recent, populația manifestă sau deschidere uriașă față de această inovație, în contextul în care 95% dintre respondenți intenționează să folosească aplicația pentru stocarea documentelor personale. Dezvoltat conform normelor Uniunii Europene, RO Wallet va fi lansat etapizat primul cu prima lună a anului 2027, promițând confidențialitate totală și simplificare birocrației.

Digitalizarea serviciilor publice din România face un pas decisiv prin dezvoltarea aplicației RO Wallet, un instrument conceput să centralizeze și să securizeze cele mai importante documente de identitate. În cadrul unui webinar public organizat de Ministerul Afacerilor Interne, au fost făcute publice ale unui sondaj de opinie reprezentativ, desfășurat în a doua jumătate a lunii septembrie 2026, pe o eșanție de 3.065 de răspuns. Rezultatele indică o apetență masivă pentru tehnologie: 85% dintre români afirmă că vor utiliza această platformă, în timp ce doar 3% mai preferă să rămână exclusiv în formatul tradițional, pe hârtie.

Așteptările societăților sunt clare și vizează înlocuirea acelor de uz frecvent. Astfel, 96% dintre cei chestionați vor să vadă cartea de identitate în format digital, 94% mizează pe permisul de conducere, iar 92% pe cardul de sănătate. Scenariile de utilizare acoperă momente esențiale din viața de zi cu zi: controalele în trafic, interacțiunea cu ghișeele instituțiilor publice, vizitele la medic și farmacii sau relația cu băncile. De asemenea, un procent uriaș, de 92%, dorește să folosească portofelul digital pentru a trece mai rapid frontiera în timpul călătoriilor în străinătate.

Directorul Direcției Generale pentru Comunicații și Tehnologia Informației din MAI, chestorul de poliție Răzvan-Iulian Jiga, a dat asigurări tehnice ferme, explicând că RO Wallet este construit pe principiul controlului suveran al utilizatorului. Fiecare cetățean va transmite date, cu care și scopul, iar utilizarea este completă în exclusivitate, fără ca o entitate externă să poată monitoriza când este folosită aplicația. Pentru a garanta securitatea, utilizatorii cer funcții avansate: un istoric detaliat al verificărilor, protecție biometrică prin amprentă sau cod PIN și posibilitatea selectării exacte a informațiilor partajate.

Calendarul de implementare este deja stabil în mod riguros. La data de 31 octombrie 2026, va fi deschis mediul de testare pentru partenerii tehnici, urmând ca în perioada 29-30 octombrie proiectul să fie prezentat la Bruxelles, în cadrul unui eveniment de profil al Uniunii Europene. Lansarea oficială pentru publicul larg va demara în ianuarie 2027, printr-o primă etapă de înrolare la distanță dedicată posesorilor de cărți electronice de identitate prin sisteme NFC. Ulterior, în trimestrul al 3-lea din 2027, platforma va deveni accesibilă și pentru titularii de buletine clasice, promițând o tranziție fluidă spre viitorul digital.

Prin combinarea standardelor europene de securitate cu o interfață intuitivă, tot ceea ce propune acest proiect domeniul o veritabilă lecție vie de educație digitală practică, prin care instituțiile statului demonstrează cum pot fi gestionate situația logistică de o mare complexitate administrativă, oferind cetățenilor un instrument modern ce cultivă spiritul public cu adevărate tehnologice destinate simplificării vieții.