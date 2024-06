O nouă lege adoptată le va permite românilor să evite cozile la ghișee pentru a semna documente oficiale. Instituțiile statului vor fi obligate să accepte pentru eliberarea actelor și semnăturile digitale. Proiectul de lege în ceea ce privește semnătura electronică pentru actele juridice a fost adoptat cu 265 voturi „pentru”, niciun vot „contra” și 4 abțineri.

Legea reglementează condițiile de utilizare a semnăturii electronice, sigiliului electronic, mărcii temporale electronice și documentelor electronice semnate electronic.

Actul normativ mai stabilește că un act juridic în format electronic, semnat cu tipul de semnătură electronică prevăzut de lege sau cu semnătura electronică calificată, produce aceleași efecte juridice ca un act juridic în format letric.

„Actul juridic în format electronic, semnat cu tipul de semnătură electronică prevăzut de lege sau cu semnătura electronică calificată, produce aceleaşi efectele juridice ca acelaşi act juridic în format letric”, mai stabileşte actul normativ.

În țările europene măsura a fost luată de acum 15 ani, tocmai pentru a reduce birocrația.

Proiectul de lege adoptat de Camera Deputaților le va permite românilor să semneze digital actele oficiale – adică de la distanță, fără să mai piardă ore întregi la ghișee.

La nivel european, există trei tipuri de semnături electronice. Semnătura simplă, o iscălitură făcută pe orice dispozitiv electronic, una avansată, adică o identificare amănunțită a persoanei și semnătura calificată, cea echivalentă semnăturii olografe. Pentru cea din urmă este nevoie de o serie întreagă de documente pentru a putea fi obținută. Cele trei semnături vor putea fi folosite în toate instutuțiile statului în România. Pentru a putea obține o astfel de semnătură este nevoie ca oamenii să caute o firmă specializată și să ofere câteva informații despre ei.

Cei de la Ministerul Digitalizării promit că vor ajuta instituțiile publice din România să dezvolte programe prin care semnăturile digitale să fie făcute direct pe site-urile instituțiilor.

Bogdan Ivan, ministrul Digitalizării, a declarat:

„Tot ce înseamnă relația omului cu statul să poată să fie făcută mult mai simplu direct din aplicație, direct de pe telefon sau o tabletă. Tot ce înseamnă semnarea de contracte, tot ce înseamnă semnarea de contracte de finanțare europeană va putea fi făcută mult mai mult simplu cu această semnătură nouă, digitală”.

În mod excepțional, certificatul pentru semnătură electronică avansată emis conform legislației de către Ministerul Afacerilor Interne și înscris pe cartea electronică de identitate are o valabilitate de până la 5 ani. Camera Deputaților are rolul de for decizional în această privință. Legea se va aplica după ce va fi promulgată de președintele țării și publicată în Monitorul Oficial.