De la 1 iulie 2026, șoferii din Sălaj și din întreaga țară vor plăti mai mult pentru circulația pe drumurile naționale. Ministerul Transporturilor a lansat în dezbatere publică un proiect prin care rovinieta se va scumpi cu până la 30% pentru mașinile vechi. Noul sistem de calcul nu mai ține cont doar de perioada de utilizare, ci introduce criterii dure legate de norma de poluare Euro. Practic, cu cât mașina este mai veche și poluează mai mult, cu atât taxa de drum va fi mai mare. Modificările lovesc puternic și în transportatori, unde tarifele cresc chiar și cu peste 50%.

Schimbări majore pentru toți posesorii de autovehicule. Începând cu 1 iulie, taxa de drum va fi calculată în funcție de 3 criterii clare: categoria vehiculului, durata de utilizare și, cel mai important, clasa de emisii EURO.

Noul sistem este conceput special pentru a penaliza vehiculele poluante. Dacă posesorii de mașini electrice sau EURO 6 vor plăti tariful de bază, cei care conduc autoturisme EURO 4 sau EURO 5 vor scoate din buzunar cu 15% mai mult. Lovitura cea mai grea o primesc proprietarii de mașini vechi, încadrate între EURO 0 și EURO 3, unde majorările ajung la 30%.

Diferențele devin uriașe în sectorul de transport marfă și persoane. Pentru un autocar vechi, din clasa EURO 3 sau inferioară, rovinieta anuală va crește de la 2.800 de lei la peste 4.400 de lei, o scumpire directă de peste 1.500 de lei. Toate aceste tarife vor fi stabilite în lei și se vor actualiza anual în funcție de rata inflației.

Până la data de 1 iulie 2026, șoferii vor continua să plătească taxele actuale. Pentru a evita legal noile scumpiri timp de încă 1 an, cei care au mașini mai vechi sunt sfătuiți să își reînnoiască rovinieta anuală înainte de sfârșitul lunii iunie.

Dincolo de efortul financiar impus șoferilor, această măsură are ca scop final reducerea poluării și descurajarea utilizării mașinilor vechi, reprezentând un pas esențial pentru protejarea mediului înconjurător și, implicit, a sănătății noastre, a tuturor.