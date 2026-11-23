Noi oportunități europene pentru elevi, studenți, profesori și tineri sportivi. Comisia Europeană a lansat apelul Erasmus+ pentru 2027, cu un buget total de 5,36 miliarde de euro, fonduri ce pot fi accesate și de organizațiile publice și private din România.

Programul Erasmus+ pentru 2027 pune la bătaie un buget total de 5,36 miliarde de euro, destinat mobilităților internaționale, dezvoltării competențelor și cooperării între organizații. Lansarea apelului a fost anunțată de Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene și coordonator al programului la nivelul Uniunii Europene.

Din suma totală, cea mai mare parte, 4,71 miliarde de euro, este rezervată proiectelor din educație și formare profesională. Alte 531 de milioane de euro merg către activitățile dedicate tineretului, iar 112 milioane de euro finanțează sectorul sportiv. Oficialul european subliniază că obiectivul este ca aceste oportunități de învățare și schimb de experiență să fie accesibile unui număr cât mai mare de persoane, indiferent de mediul din care provin.

Apelul din 2027 introduce linii de finanțare dedicate îmbunătățirii competențelor de bază ale elevilor și pregătirii cadrelor didactice. Astfel, Parteneriatele europene pentru dezvoltare școlară primesc 23,3 milioane de euro pentru proiecte care aduc progrese măsurabile la citire, matematică, științe, competențe digitale sau cetățenie. Totodată, Academiile Erasmus+ pentru profesori dispun de 37,5 milioane de euro, bani care vor susține obligatoriu programe de mentorat și sprijin pentru dascălii aflați la început de carieră.

Un accent major este pus și pe conectarea educației cu cerințele reale ale pieței muncii, domeniu care primește în total 144,5 milioane de euro. Centrele de excelență profesională beneficiază de 74,5 milioane de euro, iar Alianțele pentru inovare au alocate 70 de milioane de euro, ambele vizând parteneriate strânse între școli, organizații de formare și angajatori.

Organizațiile publice și private din România active în educație, formare profesională, tineret și sport, precum și grupurile informale de tineri, pot depune proiecte pentru a accesa aceste finanțări europene.