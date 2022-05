Probabil că ați auzit despre ruleta americană și cea europeană. Și habar nu aveți care dintre ele să o jucați online sau într-un cazinou terestru. Înainte de a alege între cele două, este imperativ să înțelegeți cum diferă cele două și cum se joacă. Informațiile din acest articol vă pot ajuta să vă familiarizați cu ruleta americană și cea europeană și să începeți să câștigați.

Ruleta este foarte populară în cazinouri. Francezii au inventat acest joc în secolul al XVII-lea. Acesta s-a mutat în America și este jucat pe scară largă în Las Vegas. Ruleta europeană se dublează ca fiind versiunea originală și cea mai populară a ruletei. Ruleta americană a fost inventată la mulți ani după ruleta europeană în Statele Unite.

Lucrurile de bază ale ruletei

Veți întâlni ruleta de fiecare dată când intrați în orice cazinou din Marea Britanie sau SUA. Prin urmare, familiarizarea cu acest joc este un lucru pe care ar trebui să îl luați în considerare. Există mai multe tipuri de ruletă; live, online și multiplayer. Ar trebui să țineți cont de faptul că toate aceste rulete au multe lucruri în comun. De asemenea, au și o mulțime de diferențe. În cele mai multe cazuri, ruleta diferă prin modul de joc și prin numărul de bile.

Ruleta online este compusă dintr-o roată cu treizeci și șapte de buzunare numerotate. Uneori, buzunarele numerotate pot ajunge până la treizeci și opt. Atunci când joacă la ruleta online, jucătorii își plasează pariurile înainte ca roata să fie învârtită.

Atunci când un jucător încarcă ruleta online în fereastra browserului său, are suficient timp pentru a-și plasa pariurile. Ei pot apăsa butonul „spin” doar după ce și-au plasat pariul și se simt confortabil cu acesta. Poziția de odihnă a bilei determină plățile.

Cel mai bun lucru la ruleta online este că sunteți liberi să plasați diverse mize. În cele mai multe cazuri, mizele la ruleta online sunt semnificativ mai mici decât în cazinourile terestre. Ruleta online are, de asemenea, o gamă largă de versiuni de ruletă din care puteți alege, cum ar fi ruleta franceză, ruleta live și ruleta multiplayer.

Variantele europene și americane

Pentru a vă ajuta să decideți ce formă de ruletă este perfectă pentru dumneavoastră, vom discuta în detaliu cele două versiuni. Vom vorbi despre elementele esențiale din cele două versiuni. De asemenea, vom vorbi despre cât de ușor sau greu este să câștigi la ruleta europeană și la cea americană.În primul rând, să vorbim despre versiunea europeană de ruletă, denumită în mod obișnuit Ruleta Franceză. Ruleta franceză este formată dintr-o bilă (metalică), o roată și o masă. Atunci când joacă la ruleta franceză, jucătorii aruncă bila de metal pe roată și plasează diversele pariuri pe masă.Principala diferență între cele două versiuni de ruletă constă în roată. Roata ruletei americane vine cu un buzunar verde suplimentar. În această versiune, jucătorilor li se permite să plaseze pariuri pe buzunarele 0 și 00. Pariurile în acest mod cresc șansele de a obține câștiguri de 35:1.În plus, pariurile pe buzunarele 0 și 00 vin cu un avantaj sporit al casei. Buzunarul verde suplimentar disponibil la ruleta americană le oferă jucătorilor un pariu suplimentar de ales. Veți găsi doar pariul „top line” în această versiune de ruletă. Pe lângă faptul că diferă prin buzunarul suplimentar 00, ruleta americană și cea europeană au o dispunere variată a numerelor.

Avantaje și dezavantaje – ruleta europeană/americană

Cele două versiuni de ruletă oferă o experiență de joc memorabilă. Cu toate acestea, când vine vorba de jocurile de ruletă, avantajul casei este inevitabil. Avantajul casei se referă la avantajul aritmetic pe care cazinourile online și cele terestre îl au asupra jucătorilor. După cum am discutat anterior, versiunea de ruletă americană conține un buzunar suplimentar. Deși acest lucru ar putea crește șansele de câștig, nimerirea cu succes a unui par sau impar la pariuri sunt foarte mici.Se spune că buzunarul 00 disponibil în versiunea de ruletă americană mărește avantajul casei la aproximativ 5,26 la sută. Acest avantaj al casei este foarte mare în comparație cu cealaltă versiune (ruleta europeană), care este de aproximativ 2,7 procente.Buzunarul dublu zero scade considerabil șansele de câștig. Să calculăm avantajul casei la un pariu de 100 de lire sterline. Conform procentelor de mai sus, 2,70 lire sterline și 5,26 lire sterline sunt încasate de cazinou la ruleta europeană și, respectiv, la cea americană.Indiferent de versiunea de ruletă pe care decideți să o jucați, vă sfătuim să vă alegeți cu înțelepciune pariurile. Pe termen lung, șansele de a pierde în favoarea cazinoului sunt mari. Este important să vă stabiliți o rutină de miză și să încercați să o respectați cât mai bine.Un alt lucru important este să răspândești pariurile și să optezi pentru varianta care funcționează perfect pentru tine. În timp ce ruleta americană vine cu mai multe mize pe care jucătorii le pot paria, aceasta are, de asemenea, cel mai mare avantaj al casei. Pe de altă parte, ruleta europeană oferă puține pariur jucătorilor, dar vine cu o margine a casei rezonabilă.Pentru a vă îmbunătăți șansele de câștig, luați în considerare posibilitatea de a miza mai mult pe pariurile exterioare, cum ar fi pariurile negru și roșu.

Concluzie

Alegerea ta între aceste două versiuni de ruletă ar trebui să fie influențată de cât de bine cunoști jocul. Mulți jucători preferă versiunea americană datorită sistemului său 00. Dacă obiectivul tău principal este să faci cât mai mulți bani jucând la ruletă, ia în considerare alegerea ruletei europene. Această versiune este cunoscută pentru avantajul scăzut al casei. De asemenea, vine cu funcții suplimentare, cum ar fi funcția „En Prison”, care vă poate spori semnificativ șansele de câștig.