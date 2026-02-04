Gianni Infantino a anunțat că își dorește ca suspendarea Rusiei să fie eliminată, iar președintele FIFA a spus că forul mondial caută variante pentru a pune acest lucru în aplicare cât mai curând.

Rusia a fost suspendată de FIFA în iarna anului 2022, imediat după declanşarea invaziei la scară largă asupra Ucrainei. Măsura a vizat toate echipele naţionale şi cluburile ruseşti, fiind una dintre cele mai dure sancţiuni sportive aplicate unui stat în context geopolitic.

În 2023, FIFA a ridicat temporar interdicția de participare a sportivilor sub 17 ani din Rusia, dar a fost nevoită să revină asupra deciziei din cauza reacțiilor negative. Organizația a fost criticată în repetate rânduri pentru acțiunile sale legate de Rusia și Ucraina.

Într-un interviu acordat Sky News, la întrebarea dacă Rusia ar trebui reintegrată în rândul naţiunilor fotbalistice, Gianni Infantino a răspuns afirmativ. „Trebuie să luăm în considerare acest lucru, cu siguranţă”, a spus el. „Excluderea nu a adus nimic bun, ci a generat doar mai multă frustrare şi ură”, a argumentat Gianni Infantino, adăugând: „Faptul că fetele şi băieţii ruşi pot juca fotbal în alte regiuni ale Europei ar fi un lucru bun”.

„Am văzut aceste declaraţii şi le salutăm”, a reacţionat marţi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul unei conferinţe de presă la care a participat AFP. „Ar fi trebuit să ne gândim la asta de mult timp”, a adăugat el.

Federaţia Rusă de Fotbal a declarat că „susţine pe deplin” poziţia lui Infantino.

La rândul său, ministrul ucrainean al Sportului, Matvii Bidni, a denunţat pe o rețea de socializare declaraţiile lui Gianni Infantino ca fiind „iresponsabile, chiar infantile”. „Atâta timp cât ruşii continuă să ucidă ucraineni şi să politizeze sportul, steagul şi simbolurile lor naţionale nu au ce căuta printre oamenii care respectă valori precum dreptatea, onestitatea şi jocul corect”, a subliniat el.

Liderul FIFA a comentat și situația din Gaza și a vorbit despre o posibilă interdicției asupra Israelului:

„Ar trebui să ne asigurăm în statutele noastre că niciunei țări nu îi poate fi interzis să joace fotbal din cauza acțiunilor liderilor săi politici”.

Un boicot al meciurilor Cupei Mondiale de fotbal din Statele Unite, susţinut de oficiali europeni pentru a denunţa ameninţările lui Donald Trump, va aduce doar „mai multă ură”, a avertizat luni preşedintele FIFA, Gianni Infantino, care şi-a apărat şi decizia de a acorda un „Premiu pentru pace” preşedintelui american.

„Sunt împotriva interdicţiilor, precum şi a boicoturilor. Cred că nu aduc nimic, ci pur şi simplu contribuie la mai multă ură”, a declarat Infantino într-un interviu acordat postului de televiziune britanic Sky News.

Apeluri la boicotarea Cupei Mondiale din 2026, organizată în comun de Statele Unite, Canada și Mexic , în perioada 11 iunie – 19 iulie, au fost lansate în ianuarie în Germania, una dintre marile naţiuni din fotbal, ca reacţie la tensiunile cauzate de intenţia preşedintelui american de a confisca Groenlanda şi de ameninţările cu creşterea taxelor vamale împotriva statelor europene care se opun.